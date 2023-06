Mayoría de estadounidenses no dejarían su casa para escapar de un desastre, si no pudieran llevar a sus mascotas: Encuesta

Los datos de una nueva encuesta nacional realizada por PetSmart Charities, realizada con motivo del Mes Nacional de Preparación para Mascotas, revelan que el vínculo emocional de los estadounidenses con las mascotas no se puede romper, incluso cuando ocurre un desastre.

El sondeo revela que la mayoría de los dueños de mascotas en los EE.UU. están preparados para evacuar sus hogares con sus mascotas en caso de un desastre inmediato, pero no se irían de casa si no podían llevar a sus mascotas a un lugar seguro con ellos, e incluso renunciarían a su lugar en un refugio si no pudieran quedarse allí con sus mascotas.

La encuesta resulta oportuna, ya que junio es el Mes Nacional de Preparación para Mascotas y el comienzo de las temporadas de huracanes e incendios forestales en todo el país.

El Mes Nacional de Preparación para Mascotas es un recordatorio para que todos los dueños de mascotas desarrollen un plan de emergencia para toda la familia, incluidas las mascotas. Para saber cómo prepararse para evacuar a un lugar seguro con mascotas y descargar una lista de verificación de preparación para mascotas, ingrese aquí.

De acuerdo con la encuesta:

· Si hubiera una orden de evacuación, pero no pudieran traer a sus mascotas, el 76% de los encuestados dijo que se quedaría en casa con su mascota.

· Si evacuan, pero sus mascotas no pueden quedarse con ellos en el refugio, el 80% dijo que renunciaría a su lugar en el refugio.

· Los fuertes lazos emocionales mantienen unidos a las mascotas y sus dueños, ya que el 86% de los encuestados dijo que el apoyo emocional de su mascota sería esencial para superar un desastre.

· Más de la mitad (63%) tenía dudas sobre si los refugios cercanos que aceptan mascotas estaban disponibles para ellos en caso de emergencia.

· Los resultados adicionales de la encuesta revelan que para los dueños de mascotas, saber qué hacer para evacuar a sus mascotas y dónde pueden ir para permanecer juntos es lo más importante.

Acciones de prevención:

· Mantenga una “bolsa para llevar”: tenga un transportador de mascotas, un arnés o una correa listos para usar en cualquier momento y tenga a mano una foto reciente de las mascotas.

· Actualice la información: asegúrese de que las mascotas usen un collar o etiquetas y que la información del microchip esté actualizada.

· Tenga cuidado: asegúrese de que las mascotas estén al día con todas las vacunas y lleve una lista de los medicamentos que necesita la mascota y la información de contacto de su veterinario.

· Sepa a dónde ir: haga una lista de las opciones de refugio cercanas que aceptan mascotas.

Para obtener más información sobre PetSmart Charities y ayudar a los dueños de mascotas en tiempos de desastre, ingrese aquí.

