Petco abre centro de salud y bienestar integral para mascotas en Nueva York

Petco Health and Wellness Company, Inc. presentó su nuevo centro de salud y bienestar integral para mascotas en Union Square, en el corazón de Nueva York.

Este fin de semana, Petco organizará una gran celebración de inauguración y un evento de adopción en asociación con Petco Love, que incluirá actividades gratuitas para mascotas, obsequios y animalitos que podrán nuevas familias.

El nuevo centro insignia está conformado por dos pisos y 25,000 pies cuadrados, donde combina las ofertas físicas y digitales de Petco, que incluyen un elegante salón de belleza, un hospital veterinario de servicio completo, una cocina JustFoodForDogs, una variedad de productos seleccionados y todo lo necesario para lograr una experiencia completa en el cuidado de mascotas.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a las mascotas y a los dueños de mascotas a esta revolucionaria experiencia emblemática que encarna el ecosistema de bienestar y salud de las mascotas omnicanal totalmente integrado de Petco en un solo centro de cuidado de mascotas”, dijo Justin Tichy, director de operaciones de Petco.

“Su diseño distintivo de Nueva York, junto con la oferta de cuidado de mascotas altamente diferenciada de Petco, da vida a las tendencias de humanización y premiumización que dan forma al espacio para mascotas de una manera que nadie más puede replicar. Cada elemento está diseñado para cultivar una experiencia perfecta que nutre el increíble vínculo entre mascotas y dueños de mascotas, lo que lo convierte en un destino principal para los dueños de mascotas en todo el mundo para experimentar lo mejor en salud y bienestar de mascotas”, agregó Tichy.

Este fin de semana se llevará a cabo un evento de inauguración, de 10 am a 6 pm hora local el sábado 3 y domingo 4 de junio. Las festividades gratuitas y para toda la familia se llevarán a cabo tanto dentro del centro insignia como en Union Square Park. Habrá sesiones educativas en la tienda, demostraciones de cocina en JustFoodForDogs Kitchen, talleres de capacitación en Reddy Dog Park, un curso de agilidad con el tema de la ciudad de Nueva York, oportunidades fotográficas, obsequios y más.

El domingo, Petco realizará una ceremonia de inauguración a las 11:30 am, hora local, seguida de la fiesta y el evento de adopción “Paws in the Park” que comenzará al mediodía. Petco Love reunirá a más de 20 socios locales de bienestar animal, incluidos Muddy Paws y Animal Care Centers of NYC, para ayudar a cientos de mascotas adoptables a encontrar hogares amorosos. Además, habrá un desfile de modas, presentado por BOBS de Skechers, con mascotas adoptables.

Para ayudar a crear conciencia sobre el trabajo que salva vidas de Petco Love, la artista local Andrea Cáceres, quien también aparece en la colección “17 th & Bark” de la tienda insignia, diseñará un mural personalizado que se exhibirá en el evento.

“Este evento de adopción reunirá a la comunidad con más de 400 mascotas de Nueva York de todas las formas y tamaños que buscan hogares amorosos“, dijo Susanne Kogut , presidenta de Petco Love. “Cuando ingreses al parque, sentirás la emoción y la anticipación, porque al final del día, las vidas de tantas mascotas y personas cambiarán para mejor. Las mascotas unen a las personas y las comunidades y este evento se trata de llenar NYC, con amor incondicional por las mascotas“.

