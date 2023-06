Muerte afuera de una bodega: hombre baleado en Nueva York

Dos hombres fueron fatalmente baleados casi al mismo tiempo esta madrugada en calles de Brooklyn y El Bronx (NYC).

La policía respondió a una llamada al 911 sobre una persona baleada alrededor de las 4:45 a.m. de hoy y encontró a la víctima de 42 años tirada en el suelo afuera de “University Deli” en University Ave. cerca de Featherbed Lane en Morris Heights, El Bronx.

El hombre no identificado había recibido al menos dos disparos en el brazo y el pecho. Paramédicos EMS lo llevaron de urgencia al Hospital Lincoln, pero no pudo ser salvado.

El nombre de la víctima no se dio a conocer de inmediato mientras los policías rastreaban a miembros de su familia. Tiene antecedentes penales, aunque no quedó claro de inmediato si eso tuvo algo que ver con su muerte, comentó Daily News.

El hombre que le disparó fue visto huyendo de la escena, dijo la policía, que está rastreando imágenes de vigilancia.

Casi al mismo tiempo un hombre de 29 años recibió un disparo en la cabeza dentro de un salón de banquetes en Glenwood Road, cerca de East 45th Street en East Flatbush (Brooklyn) alrededor de las 4:20 a.m. La víctima fue declarada muerta en el Hospital Brookdale, reportó New York Post.

No se han hecho arrestos ni identificado sospechosos en ninguno de los casos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.