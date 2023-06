Toni Costa y Evelyn Beltrán comparten romántico momento: “Qué orgullosa estoy de ti”

Evelyn Beltrán y Toni Costa está muy enamorados y en cada oportunidad que tienen de compartir juntos no dejan de presumir ante sus seguidores el amor que día a día crece entre ellos.

En esta oportunidad fue la mexicana la que publicó un video donde la pareja aparece desde el escenario de un teatro vacío, caminando por el escenario abrazados hasta que al final se dan un tierno beso.

“Tus sueños, también son míos. Siempre estaré aquí de tu mano para apoyarte y para seguir luchando con todo y contra todo lo que se nos ponga en el camino. Qué orgullosa estoy de ti @toni”, escribió Beltrán al publicar este video junto a su amado novio.

Y es ese teatro en el que Toni Costa está cumpliendo una nueva labor que hace poco tiempo contó: “Regresando al gran Teatro Tapia este fin de semana con “3 PASITOS”, una comedia romántica donde doy vida a Inocencio, un seminarista a punto de ordenarse como sacerdote peeeero se cruza en su camino Julieta, y su notario Amado, es amigo mío y también está interesado en ella, con quien se quedará Julieta, con Amado o con Inocencio? ¿Y saben quien lo decidirá? El público que esté presente en el teatro…”, dijo él a mostrarse desde ese mismo escenario.

Toni Costa y Alaïa

Otro de los aspectos de Toni Costa que vemos mucho en las redes sociales es su vida como padre de Alaïa, la hija que tiene con la presentadora boricua Adamari López.

Hace tan solo unas semanas atrás Alaïa realizó su primera comunión, el cual fue un evento que reunió a sus familiares y amigos para celebrar este paso en la vida de la pequeña.

Toni Costa decidió compartir con el público parte de las imágenes de ese día tan especial y agregó un tierno mensaje de amor a su pequeña.

El ex de Adamari López dijo que sabe que lo que viene de ahora en adelante no va a ser muy sencillo que se diga. “Familia llegó el momento de enseñarles lo mas bello que verán hoy y siempreeeeeee!!!!! Mi princesa Alaïa en su primera comunión! No quiero que crezcas más porque ya sé que la que me espera no va a ser nada fácil jajaja, te amo taaaanto! @alaia”, dijo el actual novio de Evelyn Beltrán a modo de broma.

