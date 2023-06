Chiquis Rivera da detalles de su compromiso: “He querido hacer las cosas algo diferentes”

Hace dos semanas Emilio Sánchez sorprendió a Chiquis Rivera mientras se encontraban de viaje, debido a que estaba preparado con un anillo para pedirle que se casara con él, petición que ella muy contenta terminó aceptando y las reacciones no se han detenido.

La conductora Jimena Gállego recientemente entrevistó a la hija de Jenni Rivera en la ciudad de Los Ángeles, momento donde aprovechó no solamente para preguntarle detalles de su carrera profesional, también del nuevo paso que pronto dará de la mano de Sánchez.

“Increíble el cariño de la gente, Chiqui, como te quieren, como se entregan, aunque tú te has entregado por muchos años y con mucha verdad a ellos”, comenzó diciendo la conductora de ‘La Casa de los Famosos’.

La intérprete de ‘Entre besos y copas’ le respondió: “Por supuesto que sí, yo le debo todo a la gente que me apoya y me quiero, pues como dices tú, para mí siempre ha sido muy importante, desde que estuve chiquita y vi a mi mamá y pues ahora me toca a mí con mucho corazón y con mucho cariño”.

“En exclusiva para @encasacontelemundo este mujerón @chiquis me encantó conocerla mejor, platicar de todo y ver su hermoso anillo compromiso!!!! Que viva el amor”, fue el mensaje que acompañó la galería de fotos.

Jimena la felicitó por este nuevo paso que dará en su relación sentimental. Por ello, también le consultó algo: “Yo he escuchado que tu religión es el amor, ¿por qué has decidido darle ahora una nueva oportunidad y ya comprometerte para casarte?“.

Chiquis no dudó en responder el hecho que la hizo aceptar casarse: “Yo creo mucho en el amor, como siempre lo digo, me gusta amar y ser amada, siento que me merezco y estoy con un hombre que me quiera y que quiera casarse conmigo. No hubiera dicho que sí si no hubiera estado segura. Me siento bien, tranquila, y eso es lo importante”.

La cantante explicó que en esta ocasión quiso ser un poco más cautelosa y no compartir todo en las redes sociales sobre su actual vínculo amoroso: “He querido hacer las cosas algo diferentes, sí, comparto cachitos, pero no mucho, creo que es mejor así. De vez en cuando, he aprendido”.

