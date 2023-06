Verónica Bastos se ausentó en ‘La Mesa Caliente’ y la audiencia manifestó su alegría

La audiencia de ‘La Mesa Caliente‘ de manera constante se pronuncia a través de la red social de la camarita donde cuentan con más de 206,000 seguidores, ahí utilizan la sección de comentarios donde dejan claro si el contenido que transmitido fue de su total agrado, aunque en diversas ocasiones no suele ser así.

El programa en las últimas semanas se ha visto envuelto en una polémica que inicia desde la salida de Alix Aspe, Aylín Mujica se integró al equipo de las conductoras, Myrka Dellanos se encuentra tomándose unos días libres celebrando el cumpleaños de su hija y Verónica Bastos sigue recibiendo el rechazo de quienes día tras día se mantienen atentos al contenido que pasan.

En diversas oportunidades, los usuarios de Instagram han manifestado su deseo de ver a otras conductoras, tal es el caso de la venezolana Maite Delgado, quien hace unos días estuvo en el estudio de Telemundo llevando detalles noticiosos, así como manteniendo a los espectadores actualizados con lo ocurrido en el mundo del entretenimiento.

Bastos ha sido caracterizada por una manera bastante particular de presentar el espacio, y es que levantar el tono de voz ha sido una de las cosas que más hace. Además, los internautas han mencionado que siempre interrumpe al resto de sus compañeras y no les permite opinar de forma objetiva.

Los usuarios de la aplicación expresaron que el programa transmitido el pasado martes fue un éxito total, debido a que Verónica no estuvo presente, fue así como volvieron a solicitar que la saquen. A su vez, Aylín fue comparada con Bastos, mientras que otros la felicitaron por su profesionalismo.

“Ya saquen a Verónica”, “Hoy fue el mejor programa desde que empezó gracias a que no estuvo Verónica”, “Me refiero a la señora Verónica, ella es insoportable y gracias por hoy darnos paz”, “¿Aylín está imitando a Verónica? La veo muy exaltada”, “Aylín es la mejor y hoy que no estuvo Verónica estuvo excelente el programa”, “Qué pena no ver a Myrka, ¿También la sacaron de Telemundo?”, “No hizo falta Verónica, hoy se miró bonito y las chicas profesionales”, “Qué alegría que no estuvo Verónica”, “Qué bueno que no estuvo la lora”, “Ojalá Verónica no vuelva, es insoportable”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Verónica Bastos envuelta en polémica por un contundente comentario hecho en ‘La Mesa Caliente’

· ‘Chisme No Like’ desmintió a Verónica Bastos tras dar una información en ‘La Mesa Caliente’

· Penélope Menchaca “detesta” a Verónica Bastos y era incómodo trabajar juntas en ‘Hoy Día’