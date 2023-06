Anuel AA comparte un tierno video junto a su hija Gianella: ella ya dice ‘papá’

La fiesta de cumpleaños de Gianella, la hija de Anuel AA y Melissa Vallecilla, ya se llevó a cabo por todo lo alto y estuvo repleta de sorpresas. La temática de la celebración fue de sirenas y la decoración fue en tonos azules, verdes y púrpuras con muchos elementos del mar.

Al festejo no faltó Anuel AA, quien tan solo hace unas semanas reconoció que Gianella sí es su hija. Las imágenes las hemos visto a través de las redes sociales y el mismo Anuel AA ha sido quien compartió una de las más emotivas junto a su pequeña hija.

Y es que en un video que publicó el cantante se observa a la bebé, quien balbucea y hasta se le escucha decir ‘pa pá’ mientras su padre la guía para que diga la palabra. “Feliz cumpleaños a mi gorrrrrdita”, fue lo que escribió el boricua al publicar este tierno video.

En las fotos que se compartieron del cumpleaños de Gianella sorprendió que había un pequeño poni presente, sobre el cual paseó la pequeña en compañía de su madre y su padre, quienes la sostuvieron para que se mantuviera sobre el pequeño caballito.

En la cuenta de Instagram de Gianella se pueden ver las fotos de lo que fue esta celebración de cumpleaños por todo lo alto. Los internautas no dejaron de manifestar sus opiniones con respecto a este momento que Anuel AA, Melissa y Gianella compartieron juntos.

“Qué bonito recuerdo va a tener la nena de sus dos padres conviviendo”, “Me gusta Melissa para Anuel”, “El tiempo se encargó de callarle la boca al mundo. Dios bendiga”, “Que bendición que independientemente de todo lo qué pasó, la niña tenga un registro de su primer añito lleno de amor y al lado de unos papás que la amaran por el resto de sus vidas”, “Imágenes que se quedarán para siempre en la memoria de Gianella cuando sea grande” y “Que bello que Anuel esté remediando las cosas con esa sirenita hermosa de papi y mami” son parte de esos mensajes. View this post on Instagram A post shared by Gianella S. (@gianella_gazmey)

