Caso criminal por supuesto robo del boleto ganador de los $2,000 millones del Powerball en California continúa abierto

La defensa de José Rivera, el hispano que presentó una demanda en California en la que alega que le robaron el boleto ganador de los $2,000 millones del Powerball, confirmó que la Policía también investiga los hechos.

Estela Richeda, quien representa a Rivera en el caso que se ve en la Corte de Alhambra, indicó a The U.S. Sun, el miércoles pasado, que las autoridades no han descartado la querella criminal a raíz de la denuncia de su cliente y que pronto se emitirá un informe sobre el particular.

La abogada detalló que pasó dos horas en la comisaría de Pasadena en espera para poder conversar con agentes sobre la alegación de robo que implica a Urachi F. Romero y a Edwin Castro, quien terminó reclamando el dinero ante la Lotería de California.

“Nosotros fuimos personalmente allí. Le dijimos que queremos que el caso se mantenga abierto, y eso fue lo que nos dijeron que iban a hacer”, expuso la abogada.

“Estuvimos allí por dos horas y nos reunimos con dos oficiales e insistimos en que investiguen”, reveló la representante legal.

“Nosotros le dijimos que de la lotería nos dijeron que ustedes se supone que investiguen”, añadió.

Un oficial del Departamento de Policía de Pasadena confirmó al medio que el caso está “activo” y que David Duran, cabo de la policía, está vigilando la pesquisa.

Alegadamente, Rivera acudió en múltiples ocasiones a varias comisarías incluyendo la Oficina del Alguacil de Altadena antes de llevar las alegaciones a sus abogados.

La oficial de información pública de la ciudad de Pasadena, Lisa Derderian, inicialmente señaló que Rivera reportó la situación al departamento policial de esa ciudad, el 15 de febrero, para denunciar el supuesto robo, un día después de que la Lotería de California anunció a Castro como ganador.

Sin embargo, al no tener evidencia de la compra del tiquete, no procedió la querella por robo.

Al momento, los abogados de Rivera buscan que el tribunal ordene la liberación del material de cámaras de seguridad del negocio Joe’s Service Center en Altadena, donde se compró el boleto. Según la defensa, las imágenes muestran a Rivera comprando el tiquete.

Romero, quien le alquiló el año pasado una habitación en su casa a Rivera, es señalado en la demanda por daños y perjuicios como la persona que tomó sin autorización el boleto ganador del premio mayor del sorteo del 8 de noviembre.

Sin embargo, el recurso falla en precisar cómo el boleto pasó supuestamente de las manos de Romero a las de Castro.

En una entrevista con New York Post hace unas tres semanas, Romero aseguró que no se apropió del tiquete, aunque admitió que Rivera se lo mostró y hasta le explicó la selección de cada uno de los números.

