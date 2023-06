¿Cuáles son los lugares más misteriosos de Nueva York? Un autor comparte sus claves tras años de pesquisas con y sin lógica

Javier Peinado Sánchez, periodista y escritor español (Barcelona, 1984) residente en Brooklyn (NYC) desde hace casi una década, ha hecho del “misterio” una especialidad reporteril y así lo deja claro en la biografía que comparte.

“Apasionado del mundo del misterio, este comunicador con alma de criptozoólogo y fascinado con la vida extraterrestre ha escrito decenas de noticias, artículos y reportajes de investigación” en España y Estados Unidos, incluyendo colaboraciones para El Diario NY. Es egresado de la Universidad Complutense de Madrid (2007) y formó parte del elenco original del podcast Extrañologías auspiciado por la Sociedad Española de Amigos del Misterio y la Parapsicología (SEAMP).

Su día a día incluye “seguir el rastro a posibles Bigfoots urbanos, monstruos de río, esquivas luminarias y presencias de ultratumba que pudieran rondar la Gran Manzana y sus alrededores”. Como autor ha publicado “Éste es el Camino: El Fenómeno Mandaloriano”, sobre su otra gran pasión: Star Wars; y “100 Lugares Misteriosos de Nueva York”, una especie de guía turística para que quienes no busquen encuentren, en una ciudad acostumbrada a ver de todo y nada a la vez.

-Siendo el estereotipo del neoyorquino una persona arrogante y “siempre ocupada”, ¿hay lugar y tiempo para el “misterio”?

-La gente no presta atención a sus alrededores, caminando con la mirada pegada a sus teléfonos e ignorando lo que les rodea. Sólo importa el yo, el ahora, y lo que quiero hacer en un determinado momento. Pero eso no significa que no haya un lugar y un tiempo para el misterio. Este libro es una muestra de que los neoyorquinos vivimos literalmente rodeados por lo inexplicable, tanto en el ajetreo de Midtown como en los vecindarios y parques más tranquilos. Y eso sin contar lo que aguarda en el subsuelo, bajo las profundidades. “100 Lugares Misteriosos de Nueva York” ayuda a mirar más allá, a buscar rincones fascinantes que normalmente son ignorados y a mirar con otros ojos una ciudad que, para muchos, es la más encantada de Estados Unidos. Basta cambiar un poco nuestra mentalidad y liberarnos del estresante yugo de la rutina durante unos momentos para apreciar lo que Nueva York esconde a simple vista.

-¿Cómo logró hacer una lista de “100 lugares misteriosos” en Nueva York?

-Estoy especializado en escribir sobre este tipo de temas. Hace ya un tiempo me mudé a Nueva York y tras escribir varios reportajes sobre los misterios de la ciudad y sus alrededores me pareció el momento adecuado para materializar un libro. Me llevó más o menos un año escribirlo y presentarlo. Lamentablemente la llegada de la pandemia hizo que su lanzamiento se retrasara bastante debido a la paralización de la industria del viaje. Por suerte tuve tiempo para pulirlo y actualizarlo debidamente con nueva información acorde a los tiempos que estamos viviendo.

-¿Cómo definió la palabra “misterio” en su lista? Tiene acepciones: puede ser policial, esotérico, selecto (reservado), astral, espiritual y hasta científico…

-Un misterio es algo para lo que todavía no tenemos respuesta. Puede ser el clásico deja vu que nos deja descolocados a mitad del día, el rastro dejado por posibles críptidos como el Yeti, apariciones espectrales registradas en grabaciones particulares, objetos voladores no identificados (OVNIS) sobrevolando tu lugar de vacaciones, o asuntos tan profundos y trascendentales como el funcionamiento del cosmos y el mismo sentido de la vida. Es una incógnita, un interrogante que nos atrae y maravilla a partes iguales debido a nuestra innata curiosidad y constante búsqueda de respuestas. Porque lo que define a todo misterio es esa irresistible cualidad que nos anima a preguntarnos, a investigar, a intentar hallar el origen del enigma en cuestión. Paradójicamente, en el fondo no deseamos resolver el misterio en su totalidad, ya que entonces dejaría de ser un misterio y el mundo sería un lugar un poco menos secreto y fascinante.

-En el contexto actual, siendo que el crimen, la pobreza, los locales vacíos y la violencia han subido en NYC, ¿la ciudad es más o menos misteriosa que antes?

-Es igual de misteriosa, aunque quizás resulte ahora algo más peligrosa que hace cuatro años. Aun así, creo que Nueva York ha logrado recuperarse del azote de la pandemia razonablemente bien y sigue siendo perfectamente explorable siempre y cuando se use el sentido común. La mayoría de los lugares que recomiendo en mi libro están situados en zonas turísticas y muy habitadas, mientras que el resto no deberían resultar peligrosos -con alguna excepción- si se investigan a plena luz del día.

-Luego de la selección de los “100 lugares misteriosos…”, ¿ha conseguido otros más?

-¿Misterios? Por supuesto, alguno nuevo he aprendido desde entonces, sobre todo en lo que respecta a un par de museos y calles de Manhattan y Brooklyn. De hecho, existen tantos enigmas por resolver que me vi obligado a dejar varios fuera del libro para no pasarme de los 100. Fuera de Nueva York recientemente publiqué un reportaje sobre las leyendas espectrales de la ciudad vieja de Québec, en Canadá.

-Al momento, ¿cuáles considera son los 5 lugares más misteriosos de NYC y por qué?

-Así, sin pensarlo mucho: Merchant’s House (Bajo Manhattan), el edificio Dakota (Upper West Side), el teatro Palace (Times Square), el hotel Chelsea (Midtown West) y el campus de la universidad Fordham en El Bronx. ¿Por qué? Por su constante y apasionante leyenda fantasmagórica a lo largo de los años, repleta de apariciones espectrales y poltergeists debidamente documentadas tanto por testigos como por medios de comunicación.

