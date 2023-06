El grave error cometido por Edwin Castro, identificado como ganador de los $2,000 millones del Powerball en California, según abogado experto en lotería

Kurt Panouses, apodado el “abogado de la lotería“, consideró que Edwin Castro, identificado como ganador de los $2,000 millones del Powerball en California, ha tomado acciones incorrectas desde el momento en que fue anunciado como el nuevo millonario.

En declaraciones a The U.S. Sun, Panouses, que ha asesorado a decenas de ganadores de la lotería sobre cómo invertir su dinero, criticó la exposición pública de Castro a pesar de no dar declaraciones a los medios.

El experto además cuestionó que el ganador reconocido por la Lotería de California no haya contratado un abogado de alto perfil considerando la cantidad de dinero que reclamó.

“No hay manera de que este muchacho comprara una mansión y todo el mundo no supiera quién era“, declaró Panouses en referencia a las dos residencias de lujo que adquirió Castro, una en Altadena y otra en Hollywood Hills, justo después de haber redimido el tiquete.

“Esto debió haberse realizado a través de un fideicomiso de propiedades para que nadie supiera quién era el comprador. Debió haber sido establecido con cierta privacidad para este muchacho”, planteó el abogado.

“Es vergonzoso que haya tenido asesoramiento legal y que no lo ayudaran con eso, era eso o es un cañón suelto y va a ser su propia perdición”, añadió.

El hispano necesitaba contratar al mejor abogado que estuviera disponible, sostuvo.

“Esta es la decisión financiera más grande en tu vida“, describió Panouses.

“Es como el Super Bowl, tú quieres asegurarte que tienes a Tom Brady como ‘quarterback’ en lugar de cualquier persona en el juego. Tú necesitas calidad y experiencia”, destacó.

A juicio del abogado, Castro no ha hecho lo suficiente para mantener su privacidad.

“Yo creo que él necesita tomar las riendas de su vida y ser un poquito más privado y analítico de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo”, argumentó el experto. “Porque van a haber gente velándolo”, puntualizó.

Castro es centro de un pleito legal que se ve en la Corte de Alhambra en la que además aparecen como demandados la Comisión Estatal de la Lotería de California y Urachi F. Romero. En la demanda, se señala a este último como la persona que supuestamente se apropió del boleto ganador que compró su entonces inquilino José Rivera. El documento legal no especifica cómo el boleto pasó de las manos de Romero a las de Castro. Romero negó haber robado el tiquete ganador.

Entre otras cosas, la defensa de Rivera le solicitó a la Comisión que divulgue imágenes de Joe’s Service Station, en Altadena, negocio donde fue adquirido el boleto. Los abogados plantean que el material corroborará que su cliente fue quién compró el tiquete.

En los pasados días, los abogados del demandante revelaron que supuestamente la policía en Pasadena aún examina una querella criminal por el alegado robo del tiquete ganador de la cifra más alta en la historia de juegos de la lotería en Estados Unidos.

