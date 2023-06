Max Verstappen sueña con correr para Ferrari tras finalizar su contrato con Red Bull

El reconocido piloto neerlandés de la escudería Red Bull en la Fórmula 1, Max Verstappen, se ha convertido en la figura más importante de su equipo en los últimos años gracias a su impresionante capacidad de manejo que le permitió ponerle fin al dominio que tenía el británico Lewis Hamilton; sin embargo, su mayor sueño es poder unirse a una escudería totalmente diferente a la que milita en la actualidad.

Durante una entrevista ofrecida a Sky Sports que posteriormente fue retomada por Motorsportweek, el actual campeón de la Fórmula 1 aseguró que sería un sueño para él poder pilotar un monoplaza de la escudería Ferrari debido a la gran trayectoria que poseen dentro del deporte y son considerados como la mejor escudería del planeta a pesar de no haber ganado los últimos años.

“Dependerá de qué tan competitivos seamos de aquí a 2028. Creo que sería difícil salir con un proyecto dominante. A menudo me preguntan si tengo un equipo de ensueño. Sé que Ferrari tiene una historia única en la Fórmula 1. Es un equipo para el que sería fantástico correr. Sin embargo, siempre me he dicho a mí mismo que solo quiero estar en el auto más rápido”, expresó Verstappen.

El piloto neerlandés, que tiene contrato con Red Bull hasta el 2028, cumplirá justamente 31 años en esa temporada y considera que es una importante edad para estar en el mejor momento de su carrera por la experiencia que tendrá para ese momento; destacó que esta sería una gran opción para firmar con el equipo italiano si muestran el interés o de lo contrario buscaría vida en otras competencias.

“Cuando se concluya el contrato actual tendré 31 años y será un punto en el que habré corrido en la Fórmula 1 durante mucho tiempo. Me encantan las 24 Horas de Le Mans y las carreras de duración, me encanta ver los coches GT3 girar en Nürburgring”, destacó.

Para finalizar, Verstappen destacó que al culminar su contrato con Red Bull todavía tendrá mucho tiempo para estar dentro de la élite del automovilismo mundial y de ser posible intentará mantener su carrera viva por unos 15 años más.

“Estas son todas las cosas que quiero intentar en mi vida y no quiero hacerlas cuando tenga 40 o 50 años, porque entonces ya no estaré en la cima de mi rendimiento. Estoy bastante convencido de que a los 31 años todavía podré hacer grandes cosas”, concluyó.

Sigue leyendo:

–“Checo” Pérez “decepcionado” del cuarto lugar en el GP de España: “Pagamos el precio de una mala calificación”

–Nacho Ambriz centra sus esfuerzos en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX: “El equipo va a dar lo mejor de sí”

–‘Checo’ Pérez y Luis Miguel tuvieron un reencuentro especial tras el GP de México