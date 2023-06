Ciudades de EE.UU. donde la inflación está aumentando más, según estudio de WalletHub

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) reportó ayer que el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (IPC) subió 0.1% en mayo de forma estacional, después de subir 0.4% en abril. En los últimos 12 meses, hasta mayo de 2023, el índice de todos los artículos aumentó 4.0% antes del ajuste estacional. El dato indica que el índice ha bajado 11 meses de manera consecutiva, luego de que alcanzó su punto más alto en junio de 2022, cuando registró 9.1% interanual.

La inflación se está moderando, aunque aún permanece alta, además de que en algunas ciudades está afectando más que en otras. Y para analizar las entidades con mayores índices de inflación, WalletHub comparó 23 MSA (áreas estadísticas metropolitanas) principales en dos métricas clave relacionadas con el índice de precios al consumidor, que miden la inflación.

Las tasas de inflación difieren en los EE.UU., por ello, el sitio especializado en información financiera, comparó el índice de precios al consumidor del último mes para el que hay datos de BLS disponibles con dos meses antes y un año antes para obtener una instantánea de cómo ha cambiado la inflación a corto y largo plazo.

“Aunque la inflación ha comenzado a desacelerarse ligeramente debido a factores como las subidas de tipos de la Reserva Federal, la tasa de inflación interanual seguía siendo del 4.0% en mayo”, dice el reporte de WalletHub. “Esta alta inflación está impulsada por una variedad de factores, incluida la presencia continua de la pandemia de Covid-19, la guerra en Ucrania y la escasez de mano de obra. El gobierno espera que su serie de aumentos en las tasas de interés controle la inflación, pero aún está por verse el efecto exacto que tendrá”.

Ciudades donde la inflación está aumentando más:

MSA: (1) Detroit-Warren-Dearborn, MI

Puntaje total: 83.33

Cambio IPC vs 2 meses: 2.10%

Cambio IPC vs 1 año: 6.60%

MSA: (2) Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL

Puntaje total: 83.33

Cambio IPC vs 2 meses: 1.40%

Cambio IPC vs 1 año: 9.00%

MSA: (3) Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

Puntaje total: 78.67

Cambio IPC vs 2 meses: 1.70%

Cambio IPC vs 1 año: 7.30%

MSA: (4) Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ

Puntaje total: 74.60

Cambio IPC vs 2 meses: 1.50%

Cambio IPC vs 1 año: 7.40%

MSA: (5) Seattle-Tacoma-Bellevue, WA

Puntaje total: 59.23

Cambio IPC vs 2 meses: 1.00%

Cambio IPC vs 1 año: 6.90%

MSA: (6) Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX

Puntaje total: 46.23

Cambio IPC vs 2 meses: 1.30%

Cambio IPC vs 1 año: 4.00%

MSA: (7) San Diego-Carlsbad, CA

Puntaje total: 45.04

Cambio IPC vs 2 meses: 0.90%

Cambio IPC vs 1 año: 5.20%



MSA: (8) Denver-Aurora-Lakewood, CO

Puntaje total: 41.96

Cambio IPC vs 2 meses: 0.80%

Cambio IPC vs 1 año: 5.10%

MSA: (9) Baltimore-Columbia-Towson, MD

Puntaje total: 40.97

Cambio IPC vs 2 meses: 0.70%

Cambio IPC vs 1 año: 5.30%

MSA: (10) Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA

Puntaje total: 39.68

Cambio IPC vs 2 meses: 0.50%

Cambio IPC vs 1 año: 5.80%

Para más detalles del listado e información sobre la metodología, ingrese aquí.

