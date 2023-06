Clarissa Molina con una sonrisa presume sus curvas mientras se pasea por Nueva York

La dominicana Clarissa Molina de manera constante comparte contenido en la red social de la camarita donde cuenta con más de tres millones de seguidores. A su vez, la presentadora de televisión aprovechó para subir un video de cuando estuvo en Nueva York.

Molina usa las publicaciones de Instagram para poder interactuar con los internautas. Por ello, en esta ocasión les hizo una pregunta para conocer el nombre del lugar en el que les gustaría estar en el momento que leyeran el pie de foto.

Además, su vestuario se robó la atención por el ceñido vestido que resaltó su esbelta y tonificada figura, al tiempo que lo acompañó con una chaqueta de jean, mientras que su cabello lo llevó suelto acompañado por algunas ondas y finalizó el video con una sonrisa que se llevó la atención.

“Si mentalmente pudieras estar en algún lugar, donde estarías? Yo: en Brooklyn, New York, justo ahí”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Los internautas se tomaron el tiempo de dejarle algunos comentarios y varios de ellos fue respondiéndole el mensaje que colgó en la aplicación de la camarita, fue así como mencionaron algunos destinos que en algún momento de sus vidas les encantaría poder conocer.

Algunos usuarios de la plataforma aprovecharon para destacar que la presentadora de televisión a sus 31 años luce muy bien, al tiempo que destacaron que les encantaba verla sonreír de esa manera y más cuando han transcurrido pocas semanas de haber anunciado que su relación amorosa con Vicente Saavedra llegó a su fin.

“Recorriendo toda Italia completita, por favor”, “París, siempre he soñado con conocerlo”, “La gente no sabe dónde estás, yo sí sé y es la gran manzana, saludos princesa”, “Nada como Nueva York, saludos desde Queens”, “Qué bella mi paisana”, “Clarissa te adoro, te admiro, que Dios te bendiga siempre”, “Estás muy preciosa”, “Bienvenida a Brooklyn, hermosa Clary”, “Yo en un crucero por Italia y Francia”, “Hermosa, así me gusta verte”, “Me encanta ese lugar”, “Muñequita de mi vida y de mi corazón, feliz comienzo de semana”, “Haz videos mostrándonos tus outfits”, “Hasta yo quiero, eso se mira bello”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

