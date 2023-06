Francesco Zampona celebra su cumpleaños y Francisca le dedica romántico mensaje

Francesco Zampogna está celebrando este 14 de junio su cumpleaños 33. Su esposa Francisca desde muy temprano ha manifestado todos sus deseos para su amado, pues compartió un tierno video y un mensaje conmovedor para él desde su perfil de Instagram.

En las imágenes se ve a Francesco en varios momentos de su vida y también aparece acompañado de su esposa y su hijo Gennaro.

“Feliz cumpleaños amor Mío! Te admiro tanto. Admiro tu dedicación a familia, a tus amigos, tus ganas siempre de superarte a ti mismo, tus ganas de comerte al mundo y tu manera de ver la vida en abundancia y felicidad. Soy muy afortunada de tenerte en mi vida. Eres todo lo que soñé. Larga vida y salud para ti, juntos. Te amo mucho! A celebrar. Feliz feliz cumpleaños!”, dijo con emoción Francisca al compartir el audiovisual.

Los mensajes de felicitaciones no han parado de llegar para Francesco. Muchos de los seguidores de la dominicana expresaron sus buenos deseos para el esposo de la dominicana de ‘Despierta América’.

Su parecido con Gennaro

Hace varios días Francesco Zampogna publicó una foto de cuando cursó en la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami, donde obtuvo su título en Administración de Empresas bajo la especialidad de Finanzas.

Ante esta imagen se le ve luciendo el uniforme de futbol americano de “Miami Hurricane”, el equipo de su casa de estudios. Allí usaba el número 43.

Los internautas reaccionaron rápidamente, pues para ellos su hijo Gennaro es igualito a él.

“La genética, la cara de Gennaro”, “Así mismo tendrá la cara Gennaro. Uuufffff idénticos”, “La misma carita de @gennarozampogna”, “Omg Gennaro grande”, “Gennaro cuando sea adolescente” y “Gennaro es idéntico a su papá” son parte de los mensajes recibidos ante la revelación de esta foto de su época universitaria. View this post on Instagram A post shared by Francesco Zampogna (@franczampogna)

