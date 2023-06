Bad Bunny rompe el silencio sobre el supuesto embarazo de Kendall Jenner: “Siempre inventan cosas”

Bad Bunny tiene una relación amorosa con Kendall Jenner y como ya se han dejado ver juntos de manera oficial los rumores sobre el futuro de su relación no cesan. Hace algunos días atrás llegó a decirse que la hermana de Kim Kardashian estaba embarazada y ahora Bad Bunny ha tenido que salir a dar la cara.

“Eso siempre ha existido y siempre existirá. Es lamentable por las personas que hacen los chismes, pero al mismo tiempo es muy cómico ver cómo hablan con tanta seguridad de algo de lo que no tienen idea. Siempre inventan cosas”, dijo el cantante boricua.

¿Pero qué incentivo a que el tema volviese a tomar furor? Según reportó Mezcalent, esto es gracias al adelanto que se mostró de la serie “Keeping Up With The Kardashians”, pero aún cuando el programa haya tomado la decisión de promocionar la serie “bajo el paraguas” de la relación de Bad Bunny con Kendall, el cantante niega esta información.

Para finalizar, el puertorriqueño afirmó que con el paso del tiempo ha aprendido a no darle importancia a la opinión y las críticas negativas de las demás personas, pues sólo él sabe lo que ha vivido y sentido con certeza.

Vale agregar que por ahora Bad Bunny prefiere centrarse en otros temas, ya que el próximo 20 de julio se llevará acabo la entrega de Premios Juventud en la cual parte como uno de los grandes favoritos junto a Becky G, Maluma, Rauw Alejandro, Rosalía y Shakira. Todos los antes mencionados encabezan con nueve las nominaciones más importantes de esta ceremonia que celebra la música hispana.

Mediante un comunicado, la organización del evento expone que Premios Juventud reconoce las diferentes áreas de interés de las nuevas generaciones tanto en el mundo de la música como en las reproducciones de moda, innovación, cultura y todo lo que está en tendencia.

Dicho evento entonces se celebrará el 20 de julio y la gala se llevará acabo en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot en San Juan.

