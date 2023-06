Boleto de Powerball ganador de $150 mil caducará en dos semanas y el ganador perderá todo si no lo cobra

Pronto se acabará el tiempo para reclamar un boleto ganador de la Lotería Powerball en Filadelfia. Hace casi un año, alguien tuvo mucha suerte al acertar cinco de los seis números del sorteo del 30 de julio de 2022. Sin embargo, aún no han reclamado el premio.

El boleto ganador tiene un premio de $150,000 dólares, pero caducará el 30 de julio de este año, en solo dos semanas.

El boleto de Powerball tuvo éxito al acertar cuatro de las cinco bolas blancas y la Powerball roja, lo cual le permitió ganar el premio del tercer nivel. Además, el premio de $50,000 dólares se triplicó gracias al Power Play.

Power Play es una opción adicional en el boleto que tiene un costo de $1 y que multiplicará cualquier premio que se gane.

Los números ganadores de Powerball el 30 de julio de 2022 fueron: 4, 17, 57, 58, 68, con la Powerball 12.

El boleto fue comprado en la tienda Posh Fuel & Food, que está en la calle 8901 Ridge Avenue en Filadelfia.

En Pensilvania, los boletos ganadores de cualquier tipo de sorteo tienen una fecha límite de un año para ser reclamados. Esto se aplica a juegos como Powerball, Mega Millions, Treasure Hunt, Cash 5, Match 6, PICK y Keno.

Los ganadores de los raspaditos suelen tener más tiempo para reclamar su premio, ya que tienen un año para hacerlo a partir de la fecha de finalización de la venta del juego.

Una vez que pasa un año, no hay nada que el ganador pueda hacer. El billete de lotería pierde su valor y ya no se puede reclamar. Cada año, en Pensilvania, hay millones de dólares en premios de lotería que no son reclamados.

