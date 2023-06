La NBA suspende a Ja Morant por 25 partidos tras su segunda aparición en redes sociales con armas de fuego

Este viernes la NBA emitió un comunicado oficializando la suspensión del jugador de los Memphis Grizzlies Ja Morat. En el texto la liga sentencia al base de 23 años a 25 partidos de castigo, los cuales empezarán a contar desde el inicio de la próxima temporada.

El motivo de la suspensión se genera luego de que el jugador apareciera en el Instagram live de uno de sus amigos portando un arma de fuego. Pero esta situación fue la segunda vez en menos de dos meses en la que se vio involucrado el jugador, pues en su propia cuenta de Instagram ya había aparecido mostrando armas de fuego de manera intencional y había cumplido una suspensión de 8 encuentros.

El comunicado de la liga afirma que la sanción es “por conducta perjudicial para la liga“. Además de no perderse los primeros 25 encuentros de la temporada, Morant no gozará de sueldo durante la suspensión y no podrá participar en ningún evento relacionado con su equipo por el resto del año.

Por otra parte el jugador deberá cumplir con ciertas condiciones antes de volver a jugar y no será elegible para participar en cualquier liga pública o juegos de pretemporada, durante el curso de su suspensión.

“La decisión de Ja Morant de volver a empuñar un arma de fuego en las redes sociales es alarmante y desconcertante dada su conducta similar en marzo por la que ya fue suspendido ocho partidos”, comentó el comisionado de la NBA Adam Silver.

“La posibilidad de que otros jóvenes emulen la conducta de Ja es especialmente preocupante. Bajo estas circunstancias, creemos que una suspensión de 25 partidos es apropiada y deja claro que participar en un comportamiento imprudente e irresponsable con armas de fuego no será tolerado”, reza parte del comunicado emitido por la oficina del comisionado de NBA.

Carta de Ja Morant

Ante la decisión de la NBA en suspender al jugador, Morant respondió con una carta en donde expresa lo que siente y pide disculpas a todos los involucrados.

“He tenido tiempo de reflexionar y me he dado cuenta de cuánto daño he causado. Quiero disculparme con la NBA, los Grizzlies, mis compañeros y la ciudad de Memphis. Siento el daño que he hecho. A los niños que se fijan en mí, siento haberles fallado como ejemplo a seguir. Prometo ser mejor. A todos mis patrocinadores, voy a ser un mejor representante de sus marcas. Y a todos los aficionados, voy a superar esto por ustedes, lo prometo”, expresó el basquetbolista.

Por otra parte cuenta que durante su suspensión trabajará en su salud mental para superar esta situación. “Pasaré la pretemporada y el tiempo de suspensión para seguir trabajando en mi salud mental y toma de decisiones. También seguiré entrenando para estar listo a mi vuelta. Sé que mis compañeros sostendrán al equipo y siento mucho no poder estar al inicio de la temporada. Espero o que me den la oportunidad de demostraros que soy mejor de lo que les he estado demostrando”, cerró.

Le costará caro

El salario anual de Ja Morant con la franquicia de Memphis se eleva a $33,5 millones de dólares por temporada, contrato que firmó en 2022 y que lo convirtió en el mejor pagado del equipo.

Tras ser suspendido por casi un tercio de la temporada regular y sin derecho a sueldo, la sanción el costará al jugador $10,2 millones de dólares en perdida, por no percibir el sueldo de los encuentros que no jugará la próxima temporada.

