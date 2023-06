Milagroso rescate de conductor latino mientras su auto se hundía en el mar en Nueva York

Néstor Riosarvealo sufrió el mayor susto en sus 33 años de existencia y afortunadamente vivió para relatarlo, luego de que su auto cayera al mar con él adentro en Long Island (NY).

La policía del condado Suffolk confirmó que el incidente sucedió la madrugada de ayer, a las 5 a.m., cuando Riosarvealo conducía su automóvil en un muelle y, por razones no aclaradas, cayó al agua en Patchogue Bay.

Su auto Nissan 2017 quedó sumergido en el agua frente a Mascot Dock en South Ocean Avenue, en Patchogue. En un momento el agua le llegó hasta la barbilla, detalló CBS News.

“Vi el auto sumergido… Sabía que tenía segundos preciosos. Sólo tenía que meterme en el agua” Edward Pitre, policía del condado Suffolk (NY)

El oficial Edward Pitre, quien ha estado en la policía local sólo durante dos años, fue el primero en llegar al lugar. “Vi el auto sumergido… Sabía que tenía segundos preciosos. Sólo tenía que meterme en el agua”, comentó después.

Pitre intentó romper la ventana del auto para sacar al conductor, pero no lo consiguió. “Esto no es fácil de hacer porque él estaba en uniforme completo, usa un chaleco, tiene el cinturón de armas y agrega 20 libras a su cuerpo”, comentó el comisionado de policía del condado Suffolk, Rodney Harrison.

Momentos después llegó el bombero Peter Feehan, quien tomó una herramienta y rompió la ventana trasera del auto. Fue entonces cuando el oficial Pitre metió la mano y sacó a la víctima.

“Una vez que se rompió la ventana, el automóvil se hundió rápidamente hasta el techo”, recordó el bombero Feehan, quien comentó que no se siente héroe, sino sólo aplicó lo que ha sido entrenado para hacer.