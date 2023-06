Karol G sorprende con su tonificado abdomen de ‘acero’ al confirmar su noviazgo con Feid

Finalmente, se confirmó: después de muchos meses de rumores es un hecho que Karol G y Feid están juntos como pareja. La revelación del noviazgo llegó en Miami, ciudad en donde Feid celebraba un concierto al que llegó de la mano de su querida novia.

Entre la emoción que desbordó a los internautas porque finalmente ya la pareja no oculta su amor se sumó el hecho de que Karol G presumió su abdomen muy plano y tonificado al vestir con un pantalón verde, el color asociado a Feid, por las caderas y un top blanco que dejó todo su vientre al descubierto.

El cambio físico de Karol G se robó muchas miradas en esta espectacular noche donde confirmó su noviazgo con el también cantante del género urbano. En las redes sociales no pararon los comentarios sobre su plano abdomen ‘de acero’. Los internautas hasta dijeron que quería saber cuál es la rutina de ejercicios y alimentación que está siguiendo la colombiana para verse de esta manera.

Además de esos comentarios, están aquellos en los que mencionan a Anuel AA, el ex de Karol G. Y es que tan solo pocas horas antes de que la pareja confirmara su romance el boricua apareció usando una camisa que dice: “Estás con Feid, pero sabes que eres mía”.

“¿Quién le puede decir que ya la perdió? ¡Parece que no se entera!”, “Ni estando con ella estaba tan enamorado como ahora”, “El que tenga miedo a morir que no nazca. Este man no nació el día de los temblores”, “Te gusta ver el mundo arder Anuelito”, “Te quedó grande la bichota”, “Ve muchacho busca de Dios” y “Ni en Netflix se ve lo que se ve aquí” son varios de los comentarios que dejaron los usuarios de las redes sociales.

