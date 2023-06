Tekashi 69 y Yailin ‘la más viral’ encienden las redes con una atrevida aparición juntos

Una nueva aparición de Yailin ‘la más viral, la ex de Anuel AA, junto al rapero Tekashi 69 enciende las redes sociales. Los artistas han estrenado juntos una nueva canción llamada ‘Pa ti’ y han posado juntos en Instagram tras el lanzamiento.

La foto es de cuando grabaron el muy atrevido video del tema que ahora tienen juntos. A Yailin la vemos agachada delante del rapero y luciendo un enterizo negro con muchas aberturas y transparencias que resaltan sus curvas.

Detrás de ella posa Tekashi con un atuendo completamente negro y muchas brillantes cadenas colgando de su cuello.

Esta foto causó sensación en las redes sociales. En menos de 15 horas la imagen sobrepasó el millón de ‘me gustas’ y los 38,000 comentarios.

Además, poco antes de esta aparición ambos en una publicación en conjunto mostraron parte del video de ‘Pa ti’, donde Yailin aparece en diversos trajes de baño y atuendos que destacan su figura.

“Gracias Jorgina por confiando en mi 🙏🏻 no nomás haciendo una gran amistad, pero pa la oportunidad en poder crear historia 🙏🏻 soy agradecido”, dice Tekashi 69 a Yailin ‘la más viral’ en los comentarios.

Los lujosos regalos

Antes del lanzamiento de la canción Yailin y Tekashi ya habían cautivado a miles de personas al mostrar los lujosos regalos que él le dio a la dominicana. En un video se observa que le regala una cartera roja y dentro de ella un lujoso reloj repleto de diamantes.

Estas imágenes se pueden ver en el video de ‘Pa ti’, además de otras en donde a Yailin le siguen dando bolsas como regalo y hasta dinero en efectivo.

Este hecho no pasó por debajo de la mesa y los internautas rápidamente comenzaron a mencionar a Anuel AA; el ex de Yailin: “No me gustaría ser Anuel en estos momentos”, “Anuel tiene que estar tieso”, “Anuel: KHE ESTÁ PASANDO AQUÍ”, “Anuel descansa” y “@anuel solo empatas si vuelves con @karolg de lo contrario le pedimos que se retire”, les dijeron algunas personas en esa publicación.

Sigue leyendo: