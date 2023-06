Tekashi y Yailin causan sorpresa al aparecer muy juntitos mientras él la llena de lujosos regalos 

Tekashi 6ix9ine y Yailin ‘la más viral’ encendieron las redes sociales al aparecer juntos en un video en Instagram. La publicación compartida en ambas cuentas ha causado sensación debido a que el rapero llenó de lujosos regalos a la ex pareja de Anuel AA, quien presumió muy sonriente sus nuevas joyas.

“Esto es un regalo pa ti porque estoy agradecido de trabajar contigo”, dijo antes de entregar una gran cartera roja de la cual sacó un estuche con un reloj rosa repleto de diamantes.

Entre risas, Yailin y Tekashi 6ix9ine se dieron un gran abrazo en ese primer video que mostraron. En las siguientes imágenes se le ve a Yailin posando con estos nuevos y lujosos regalos que le dio el rapero con el que la han vinculado sentimentalmente en las últimas semanas.

Los internautas rápidamente dejaron más de 50.000 comentarios en esta publicación, que roza el millón de ‘me gustas’ en tan solo dos horas de su publicación.

Tras estas imágenes los internautas no dejaron de mencionar a Anuel AA en los comentarios. “No me gustaría ser Anuel en estos momentos”, “Anuel tiene que estar tieso”, “Anuel: KHE ESTÁ PASANDO AQUÍ”, “Anuel descansa” y “@anuel solo empatas si vuelves con @karolg de lo contrario le pedimos que se retire” son parte de los mensajes que les dejaron.

Además, ambos anunciaron que mañana harán un Instagram Live.

La semana pasada se realizaron los Premios Heat 2023 en Punta Cana y el rumor que corrió fue que Yailin y Tekashi 6ix9ine estaban alojándose en la misma habitación. Esta situación habría hecho molestar a Anuel AA, quien amenazó a la producción de los premios con no participar en la ceremonia si no sacaban a Tekashi 6ix9ine de la habitación de su ex pareja y madre de su hija Cattleya.

