Verónica Bastos manifestó su alegría por volver a ‘La Mesa Caliente’ y envía un mensaje

La conductora Verónica Bastos volvió a ‘La Mesa Caliente‘ y tras su regreso le dedicó unas palabras a quienes la siguen en la red social de la camarita, debido a que muchas personas le escribieron para conocer el motivo de su ausencia, aunque su estado de salud terminó preocupando a más de uno.

La costarricense preocupó a sus fanáticos y es que de manera repentina la presentadora dejó de asistir al espacio que de lunes a viernes transmiten a través de la pantalla de Telemundo, hecho que dio de qué hablar y muchos pensaron que se pudo haber tratado de un supuesto despido.

En su ausencia estuvo Rashel Díaz presente, y varios de la audiencia solicitaron que se quedara, debido a que no querrían que Verónica regresara. Además, Azucena Cierco fue otra de las que estuvo en el reconocido espacio de Telemundo, grupo que recibió muchos comentarios positivos a través de la Instagram.

“Regresé a @lamesacaliente con voz de trueno todavía, pero muyyyyyy feliz de ver a mis hermosas @giselleblondet @myrkadellanos @aylinmujic que me abrazaron diario a la distancia mientras me tomaba todas las medicinas!”, comenzó diciendo en el post que compartió.

“Gracias a ustedes por sus mensajes, de amooor, tantas bendiciones, ojalá Dios me dé la oportunidad de conocerlos personalmente! Gracias a todos por sus remedios naturales para la tos y la garganta. ¡Puedo hacer un libro! Me sirvieron todos”, continuó diciendo en la publicación.

¿Cuál fue el motivo de la ausencia de Bastos?

La presentadora de televisión costarricense ha atravesado muchos escándalos y consideró que era prudente explicarle a un millón de seguidores lo que realmente estaba sucediendo con ella, debido a que pensaron que no la volverían a ver en Telemundo.

“Yo digo que me ha dado todo junto, yo digo que es gripa, con flu con dengue, con covid, con influenza… todo porque siento todo de todo. Lo que el doctor Alonso me dice es que se me bajaron las defensas y el cuerpo dijo ‘para’. Y efectivamente es que no he parado desde el año pasado, entre La casa de los famosos, ir a ‘Hoy día’ en las mañanas, en las tardes, hacer La mesa caliente, más todas las demás cosas que haces en la vida normal, hubo un día que el cuerpo dijo ‘stop'”, expresó en un video subido.

