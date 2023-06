Yailin ‘La más viral’ reaccionó a la confirmación del noviazgo entre Karol G y Feid

Desde el pasado viernes el nombre de Karol G y Feid no han dejado de sonar debido a la confirmación de su noviazgo durante un concierto en Miami del colombiano, hecho que sin duda ha llevado a los fanáticos a revolucionar las redes sociales.

Anuel AA no ha dejado de ser criticado desde mucho antes, debido a que no dejaba de enviarle mensajes a ‘La Bichota’ en medio de sus conciertos, fue así como implementó una manera para buscar que ella le prestara atención. Sin embargo, a los días mencionó que ella lo habría bloqueado en Instagram.

El puertorriqueño ha sido objeto de burlas en los últimos días y aparentemente Yailin ‘La más viral’ no solamente habría reaccionado, y es que supuestamente se burló de su ex, debido a que al darse a conocer la noticia de la relación de los colombianos, ella colgó un video en las historias de la red social de la camarita donde se muestra a una mujer un poco alterada y luego cae al piso como si la estuviesen agarrando tras enterarse de una noticia.

Posteriormente, la dominicana subió un video donde sale inspirada bailando acompañada de 6ix9ine dentro de una piscina, tomando en consideración que la canción que le puso a la historia, debido a que era una bastante significativa para ella y que usaba para ocasiones especiales con el padre de su hija Cattleya. El sencillo lleva por nombre ‘Una palabra’ y es interpretada por Carlos Valera.

“Anuel ha pasado por peores cosas y ha salido adelante”, “Pero Karol está más hermosa y radiante que la Yailincita esa”, “Eso es para que Anuel entienda que no con todo el mundo se tiene hijos”, “Yailin no debe hablar mucho. Ella pasó por su primera tormenta y está a punto de pasar por la segunda”, “Yailin sabe que Anuel siempre a estado enamorado de Karol”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el canal de Cartel tv NEW.

Sigue leyendo:

· Karol G desborda felicidad tras confirmar su noviazgo con Feid en Miami

· La polémica camisa de Anuel AA con un mensaje a Karol G: “Estás con Feid, pero sabes que eres mía”

· Yailin ‘la más viral’ sigue desafiando a Anuel AA tras compartir otra foto de su hija