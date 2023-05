Anuel AA afirma que Karol G lo bloqueó en Instagram y sus fans reaccionaron en contra él

El cantante Anuel AA desde hace varias semanas se ha visto envuelto en una polémica por los constantes mensajes públicos que le envía a su exnovia Karol G, quien ha preferido mantenerse bajo perfil en medio del escándalo que solamente él protagoniza.

A su vez, informó que recientemente lo habían bloqueado de la red social de la camarita, al tiempo que les preguntó a sus fanáticos que si sabían de quién se trataba y si conocían el motivo. Además, agregó que aparentemente alguien habría tenido un ataque de celos para manifestar su desacuerdo con todo lo que ha venido sucediendo.

“Perooooo….. ¿SABEN QUÉ?????? ME ACABE DE DAR CUENTA DE QUE ME BLOQUEARON EN IG AHORA MISMO O ANOCHE ADIVINEN… ¿QUIÉN Y POR QUÉ???? PARECE QUE ALGUIEN SE PUSO CELOSOOOOO Y SE ENCABRON*”, escribió en su perfil de Instagram acompañado por una galería de fotos.

‘La Bichota’ en una oportunidad volvió a compartir las fotos que tenía con Anuel AA, pero tras los constantes señalamientos en los que ha estado envuelta en las últimas semanas, pues tomó la determinación de borrarlas otra vez, lo que indicaría que sería la colombiana quien supuestamente lo bloqueó en la plataforma.

“Feliz día de las madres a todas esas madres GUERRERAS, LUCHADORAS, HERMOSAS Y BELLAS ALREDEDOR DEL MUNDO ENTERO USTEDES SON LAS MEJORES”, fue así como comenzó a dirigirse a sus fanáticos.

Fanáticos de Anuel AA le responden

“Yo te hubiese bloqueado también”, “Que lala tu marketing, mejor hazte cargo de tus hijos”, “Este man si no es por Feid y Karol G no come”, “Ya no eres el rompecorazones, ahora eres un llorón”, “Feid manda a decir que gracias por la publicidad”, “Por eso te dejó Karol G por intenso, ya Instagram ni te aguanta“, “Anuel como le gusta Feid”, “Anuel es el man que puede estar con mil, pero cuando ve al amor de su vida con uno le da la pálida y se muere”, “La pregunta sería: Qué haces metiéndote en el perfil de Feid?”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

