Yailin ‘la más viral’ sigue desafiando a Anuel AA tras compartir otra foto de su hija

La dominicana Yailin ‘la más viral’ este fin de semana compartió una foto particular en la cuenta de Instagram de su hija donde se puede apreciar a Cattleya recostada en una silla tomando un poco de vitamina D. Sin embargo, lo que más llama la atención es ver que su rostro siempre se lo cubren con un emoticón, esta vez fue con un sol.

Anuel AA en una oportunidad manifestó que no era de su agrado que el mundo conozca la cara de su bebé, mientras que la madre de la recién nacida estando embarazada dijo que verán a su hija a través de un documental del que no ofreció más detalles.

“Qué calor mami”, fue el mensaje que acompañó la publicación que colgaron en la cuenta de @cattleya_guillermo.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre la más reciente foto de la bebé que tiene tres meses de nacida. A su vez, varios siguen rechazando el hecho que no le muestren la cara, debido a que los fanáticos de sus padres están ansiosos por verla.

La cuenta en Instagram tiene solamente nueve publicaciones, en dos de ellas Cattleya sale de espalda, en otra con una bata de baño, mientras que el gorro cubre su rostro y en las dos más nuevas usaron emoticones distintos para evitar que se le viera la cara.

“¿Alguien me dice el motivo por el que siempre le tapa la carita? Jamás la he visto”, “Ay que deje su show con la cara de la niña no queriéndola mostrar, si no la quiere mostrar perfecto, es su decisión, pero que deje entonces su drama y no muestre nada de la niña y ya”, “¿Por qué le tapa la cara? Será que no es hija de Anuel?”, “Todo el mundo dice qué cosita más linda sin ni quisiera haberle visto la cara”, “La consentida del team, te amamos mucho”, “Ella se muere por mostrarnos su bebita, solo que no se anima porque la gente es mala vibra”, fueron algunos de los comentarios que se registraron en el post.

