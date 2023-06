Niño lucha por su vida luego de ser golpeado por un ciclomotor que se dio a la fuga en East Harlem

Un menor de seis años está luchando por su vida luego de que un vehículo con forma de ciclomotor lo arrollara en un parque de East Harlem antes fugarse del lugar de los hechos, informaron las autoridades.

El infante fue golpeado en el interior del parque Thomas Jefferson a las 6:30 de la noche y fue llevado de emergencia al hospital de Harlem es estado crítico, expresaron los funcionarios.

El niño sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, debido al impacto que envió al menor a toda velocidad hacia el piso.

El conductor del “vehículo motorizado de dos ruedas” fue visto por última vez yendo hacia el norte del parque hacia East 114th Street y Pleasant, indicaron los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York.

Este accidente de atropello y fuga ocurrió dos días antes de que la ciudad levante la prohibición de bicicletas eléctricas y scooters en los parques siendo esto parte de un programa piloto de un año.

El programa, que no incluye “ciclomotores más rápidos y pesados” que requieren una licencia de manejo para operar la lista de vehículos eléctricos aprobados, autoriza que las bicicletas eléctricas y los scooters de menos de 100 libras circulen por los caminos de los parques y las áreas verdes dentro de los parques de la Gran Manzana.

No obstante, los mencionados vehículos no estarán permitidos en los caminos peatonales por medio de los parques, informó New York Post.

Por su parte, el Departamento de Parques señaló que seguirá manteniendo sus reglas contra el comportamiento imprudente una vez inicie el programa piloto.

“Ninguna persona operará una bicicleta, un vehículo motorizado o un vehículo similar de manera que ponga en peligro a otra persona o propiedad”, dijo el departamento en un comunicado.

El programa empezará el martes y se extenderá hasta el 31 de mayo de 2024.

