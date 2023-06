Eiza González reveló que ya está harta de que la gente quiera que todo el tiempo se muestre con una actitud positiva

Eiza González asegura que ya está más que acostumbrada a las críticas que recibe constantemente, ya sea por cómo viste, por las parejas con las que sale o por los proyectos en los que participa; sin embargo, esto no significa que no le duelan.

En una charla con la revista L’Officiel USA, la actriz reveló que ya está harta de que la gente quiera que todo el tiempo se muestre con una actitud positiva como si nunca le sucediera nada malo en la vida, pues la realidad es muy diferente.

“Necesitamos terminar con esta idea de que tenemos que mostrarnos al mundo y demostrar que somos un modelo a seguir. No importa. El mundo es desordenado y todos lo estamos descubriendo a medida que eso avanza. No tienes que mostrar todo positivamente todo el tiempo”, dijo Eiza.

Para finalizar, la también cantante afirmó que, al igual que muchas personalidades que iniciaron su carrera artística cuando apenas eran niños, tuvo que vivir bajo la presión de no poder equivocarse en cualquier cosa que hiciera.

Eiza González: “No voy a ser Elektra”

Desde hace varios días ha surgido el rumor de que Eiza González será la próxima figura latina en incorporarse a las filas de Marvel e interpretar el personaje de “Elektra”; sin embargo, fue ella misma quien acaba de desmentir dicha información.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz se encargó de terminar con las especulaciones de una vez por todas y aclarar cuáles son sus próximos planes a nivel profesional, en los cuales no figura convertirse en una superheroína.

“Simplemente me voy a sacar esto de encima porque, primero, estoy confundida por la cantidad de odio que ha generado y, segundo, creo que le ahorrará mucho tiempo a la gente. No, no me han fichado como “Elektra” en “Daredevil”. Ya tengo un contrato de exclusividad para la serie “3 Body Problem”. De nada”, escribió Eiza.

Para finalizar, la actriz solicitó que se detengan los ataques en su contra y los mensajes negativos que ha estado recibiendo todos los días y a todas horas cuando ni siquiera se dio la oportunidad de conocer al personaje que supuestamente encarnaría.

