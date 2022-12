Eiza González explota tras ser relacionada románticamente con James Marsden: “Paren con su misoginia”

Eiza González ha sido el nombre más sonado en estos últimos días y es que nuevamente fue relacionada con otro actor de Hollywood: James Marsden.

La actriz fue invitada a la fiesta navideña que organiza cada año Leonardo DiCaprio, que se realizó el fin de semana en West Hollywood, California. No obstante, Eiza no llegó sola. Marsden la acompañaba por lo que los rumores de un posible romance no se hicieron esperar.

Y aunque Eiza prefiere no hablar de su historial amoroso, en esta ocasión no ha podido evitar pronunciarse y lanzó un contundente mensaje para que dejen de atribuirle romances con todo hombre cercano a ella.

"Repito. La gente tiene amigos. Por la millonésima vez: No todo hombre que hable conmigo o esté parado cerca de mí es un romance", expresó Eiza González para desmentir el supuesto vínculo sentimental con el artista estadounidense.

“Paren con su misoginia por el amor de Dios” Eiza González

Repito. La gente tiene amigos

Por la millonésima vez, no todo hombre que hable conmigo o esté parado cerca de mi es un romance. Paren con su misoginia por el amor de Dios. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) December 27, 2022

Lo cierto es que la actriz, que ha participado en diversos proyectos como “Ambulance” o “Baby Driver”, ha encantado a Hollywood con su talento y, en el camino, también se ha robado uno que otro corazón.

Deportistas, actores y cantantes conforman la lista de galanes que han podido conquistar a Eiza. Desde Alejandro Fernández hasta Cristiano Ronaldo.

Paul Rabil fue la última pareja de González, pero a finales del 2021 ambos finalizaron su noviazgo en buenos términos.

