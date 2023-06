Estados de EE.UU. que están registrando mayores y menores tasas de desempleo

Para hacer un balance de cómo están cambiando las tasas de desempleo en los EE.UU., WalletHub comparó los 50 estados y el Distrito de Columbia en función de diferentes métricas clave que comparan las estadísticas de la tasa de desempleo del último mes para el que hay datos disponibles (mayo de 2023) contra datos clave de años previos, encontrando que New Hampshire y Nevada están en los extremos del ranking.

“El informe de empleos de mayo mostró un repunte en el crecimiento. La economía ganó 339,000 empleos de nómina no agrícolas, frente a los 294,000 del mes anterior. En mayo, hubo ganancias notables en sectores que incluyen servicios profesionales y comerciales, gobierno, atención médica, construcción, transporte y almacenamiento, y asistencia social”, señala WalletHub.

“Ahora, la tasa de desempleo de EE.UU. se sitúa en el 3.7%. Hemos recorrido un largo camino desde el máximo casi histórico del 14.7% en mayo de 2020, debido a una combinación de vacunas y la reapertura total del país. Sin embargo, la inflación y el potencial de una recesión amenazan con hacer subir la tasa de desempleo nuevamente si los aumentos de la tasa de la Reserva Federal no pueden evitarlos”, apunta el reporte.

Para examinar los cambios en las tasas de desempleo en los EE.UU., WalletHub comparó los 50 estados y el Distrito de Columbia en dos categorías. En la primera categoría, comparó la variación del desempleo del último mes del que se tienen datos (mayo de 2023) con abril de 2023, mayo de 2022, mayo de 2020 y mayo de 2019, con el fin de mostrar el impacto desde el comienzo de la pandemia y los cambios recientes en el mercado laboral en medio de una alta inflación. También comparó los reclamos continuos no ajustados estacionalmente en mayo de 2023 con abril de 2023.

En la segunda categoría, analizó la tasa de desempleo general del estado. Luego utilizó el promedio de esas categorías para clasificar los estados.

Cambios en la tasa de desempleo por estado

Estado: (1) New Hampshire

Tasa de desempleo (mayo 2023): 1.9%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs abril 2023: -10.4%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2022: -14.5%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2020: -83.7%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2019: -25.5%

Reclamos continuos no ajustados (mayo 2023 vs abril 2023): -2.3%

Estado: (2) Dakota del Sur

Tasa de desempleo (mayo 2023): 1.9%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs abril 2023: -0.7%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2022: -4.8%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2020: -70.9%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2019: -31.6%

Reclamos continuos no ajustados (mayo 2023 vs abril 2023): -53.9%

Estado: (3) Vermont

Tasa de desempleo (mayo 2023): 2.1%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs abril 2023: -11.5%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2022: -2.6%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2020: -77.2%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2019: 7.0%

Reclamos continuos no ajustados (mayo 2023 vs abril 2023): -17.3%

Estado: (4) Nebraska

Tasa de desempleo (mayo 2023): 1.9%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs abril 2023: -2.8%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2022: -8.1%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2020: -68.9%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2019: -36.1%

Reclamos continuos no ajustados (mayo 2023 vs abril 2023): -2.5%

Estado: (5) Maryland

Tasa de desempleo (mayo 2023): 2.4%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs abril 2023: -4.2%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2022: -24.2%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2020: -73.4%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2019: -32.6%

Reclamos continuos no ajustados (mayo 2023 vs abril 2023): -3.9%

En contraparte:

Estado: (47) Delaware

Tasa de desempleo (mayo 2023): 4.2%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs abril 2023: -1.4%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2022: -1.6%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2020: -68.2%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2019: 23.5%

Reclamos continuos no ajustados (mayo 2023 vs abril 2023): -17.1%

Estado: (48) Texas

Tasa de desempleo (mayo 2023): 4.1%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs abril 2023: 1.8%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2022: 11.0%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2020: -61.8%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2019: 29.4%

Reclamos continuos no ajustados (mayo 2023 vs abril 2023): 1.1%

Estado: (49) California

Tasa de desempleo (mayo 2023): 4.5%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs abril 2023: 1.7%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2022: 16.1%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2020: -69.8%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2019: 13.6%

Reclamos continuos no ajustados (mayo 2023 vs abril 2023): -8.6%

Estado: (50) Distrito de Columbia

Tasa de desempleo (mayo 2023): 5.1%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs abril 2023: 2.1%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2022: 9.9%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2020: -40.4%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2019: -10.5%

Reclamos continuos no ajustados (mayo 2023 vs abril 2023): -10.9%

Estado: (51) Nevada

Tasa de desempleo (mayo 2023): 5.4%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs abril 2023: -0.7%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2022: 5.2%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2020: -75.2%

Cambio en el desempleo mayo 2023 vs mayo 2019: 36.6%

Reclamos continuos no ajustados (mayo 2023 vs abril 2023): -1.1%

