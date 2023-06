¿Cuáles son los estados de EE.UU. donde las solicitudes de desempleo se están incrementando más?

Para identificar dónde las solicitudes de desempleo están aumentando más en los Estados Unidos, WalletHub comparó los 50 estados y el Distrito de Columbia en función de los cambios en las solicitudes de desempleo durante varias semanas de referencia clave. También consideró el número de reclamos por personas en la fuerza laboral, y encontró que Minessota es el lugar en el que más incrementos se han registrado.

“Estados Unidos ha reducido el desempleo desde máximos históricos durante la pandemia de Covid-19 hasta mínimos históricos. Ahora, sin embargo, la alta inflación y la amenaza inminente de una recesión podrían hacer que las solicitudes de desempleo aumenten una vez más”, dice el reporte.

“De hecho, el mercado laboral se ha tambaleado recientemente, con nuevas solicitudes de desempleo aumentando en un 12% semana tras semana el 29 de mayo, alcanzando el nivel más alto desde el 30 de octubre de 2021. Actualmente hay 6.1 millones de estadounidenses desempleados en total, y es importante mirar algunas estadísticas clave de la última semana para obtener una imagen completa”, detalla el sitio especializado en información financiera.

De acuerdo con la información, si bien hubo un aumento en las solicitudes semanales a nivel nacional, 18 estados (incluidos Vermont, Massachusetts y Oklahoma) tuvieron solicitudes de desempleo la semana pasada que fueron mejores que la misma semana del año pasado.

Los siguientes estados tuvieron reclamos de desempleo la semana pasada que fueron más altos que en la semana anterior: Nebraska, Virginia, Kansas, Virginia Occidental, Nevada, Illinois, Hawai, Louisiana, Montana, Wisconsin, Carolina del Sur, Arkansas, Idaho, Indiana, Delaware, California, Nuevo México, Iowa, Kentucky, Tennessee, Pensilvania, Massachusetts, Dakota del Norte, Ohio y Minnesota.

Por otra parte, los siguientes estados tuvieron solicitudes de desempleo la semana pasada que fueron más altas que en la misma semana prepandémica (2019): Tennessee, Michigan, Virginia, Nueva York, Nueva Jersey, Georgia, Oregón, Carolina del Norte, Hawai, Illinois, Maine, Rhode Island, Carolina del Sur, Utah, California, Idaho, Indiana, Texas, Colorado, Connecticut, Minnesota y Ohio.

Estados con mayores aumentos en las solicitudes de desempleo, según WalletHub:

Estado: (1) Minnesota

Cambio en solicitudes (última semana vs. semana anterior): 97.48%

Cambio en solicitudes (última semana vs misma semana antes de la pandemia): 89.48%

Cambio en solicitudes (última semana vs misma semana de 2022): 101.85%

Solicitudes por cada 100,000 personas en la fuerza laboral: 180

Estado: (2) Ohio

Cambio en solicitudes (última semana vs. semana anterior): 61.17%

Cambio en solicitudes (última semana vs misma semana antes de la pandemia): 133.45%

Cambio en solicitudes (última semana vs misma semana de 2022): 75.40%

Solicitudes por cada 100,000 personas en la fuerza laboral: 288

Estado: (3) Dakota del Norte

Cambio en solicitudes (última semana vs. semana anterior): 60.52%

Cambio en solicitudes (última semana vs misma semana antes de la pandemia): -17.26%

Cambio en solicitudes (última semana vs misma semana de 2022): 29.86%

Solicitudes por cada 100,000 personas en la fuerza laboral: 89

Estado: (4) California

Cambio en solicitudes (última semana vs. semana anterior): 11.87%

Cambio en solicitudes (última semana vs misma semana antes de la pandemia): 40.16%

Cambio en solicitudes (última semana vs misma semana de 2022): 18.23%

Solicitudes por cada 100,000 personas en la fuerza laboral: 252

Estado: (5) Pensilvania

Cambio en solicitudes (última semana vs. semana anterior): 20.95%

Cambio en solicitudes (última semana vs misma semana antes de la pandemia): -3.83%

Cambio en solicitudes (última semana vs misma semana de 2022): 54.26%

Solicitudes por cada 100,000 personas en la fuerza laboral: 179

Estado: (6) Idaho

Cambio en solicitudes (última semana vs. semana anterior): 9.33%

Cambio en solicitudes (última semana vs misma semana antes de la pandemia): 40.20%

Cambio en solicitudes (última semana vs misma semana de 2022): 49.36%

Solicitudes por cada 100,000 personas en la fuerza laboral: 146

Estado: (7) Tennessee

Cambio en solicitudes (última semana vs. semana anterior): 19.62%

Cambio en solicitudes (última semana vs misma semana antes de la pandemia): 0.03%

Cambio en solicitudes (última semana vs misma semana de 2022): 25.28%

Solicitudes por cada 100,000 personas en la fuerza laboral: 115

Estado: (8) Texas

Cambio en solicitudes (última semana vs. semana anterior): -0.91%

Cambio en solicitudes (última semana vs misma semana antes de la pandemia): 56.17%

Cambio en solicitudes (última semana vs misma semana de 2022): 38.22%

Solicitudes por cada 100,000 personas en la fuerza laboral: 133

Estado: (9) Virginia

Cambio en solicitudes (última semana vs. semana anterior): 0.42%

Cambio en solicitudes (última semana vs misma semana antes de la pandemia): 0.96%

Cambio en solicitudes (última semana vs misma semana de 2022): 113.17%

Solicitudes por cada 100,000 personas en la fuerza laboral: 53

Estado: (10) Iowa

Cambio en solicitudes (última semana vs. semana anterior): 16.85%

Cambio en solicitudes (última semana vs misma semana antes de la pandemia): -11.21%

Cambio en solicitudes (última semana vs misma semana de 2022): 25.10%

Solicitudes por cada 100,000 personas en la fuerza laboral: 112

Para más detalles del reporte, ingresa aquí.

Sigue leyendo:

· Desempleo en Nueva York muestra gran brecha racial por encima de la media nacional: aumenta entre negros y baja para blancos

· BLS reporta que EE.UU. generó 339,000 empleos en mayo

· The Conference Board anticipa que el ritmo de crecimiento del empleo disminuirá en los próximos meses en EE.UU.