Malas noticias para Bad Bunny, el ‘conejito’ se queda sin “El Muerto”: la filmación se ha retrasado por la huelga del Sindicato de Guionistas de Hollywood

Aunque los fanáticos de Bad Bunny estaban muy emocionados de verlo convertido en un superhéroe y debutar en la pantalla grande a principios del año entrante, tal parece que tendrán que esperar hasta nuevo aviso a que esto suceda.

Mediante un comunicado de prensa, Sony Pictures anunció la eliminación de la película “El Muerto” del calendario de estrenos debido a que la filmación se ha visto retrasada tanto por la huelga del Sindicato de Guionistas de Hollywood como por el intenso tour de conciertos del cantante.

Asimismo, se informó que la cinta que ocupará el lugar de la protagonizada por el puertorriqueño será “The Book of Clarence”, continuación del western “The Harder The Fall”, y su llegada a la cartelera se llevará a cabo el 12 de enero de 2024.

En otros temas, el intérprete de “Titi Me Preguntó” concedió una entrevista a la revista Rolling Stone en la que aseguró que el celular que le quitó a una fanática que quería tomarse una fotografía con él no cayó al mar como varios medios lo aseguraron, sino que lo arrojó a un arbusto y su dueña lo recuperó.

Sobre lo del celular Derbez dijo: “La gente da y quita el poder”

La acción de Bad Bunny de arrojar el celular de una fanática al mar aún sigue dando de qué hablar y tras las declaraciones hechas recientemente por Farruko, ahora es Eugenio Derbez quien da su opinión al respecto.

En un breve encuentro con la prensa, hace algunos meses atrás, el comediante reprobó la actitud del intérprete de “Titi Me Preguntó” y le advirtió que la gente será quien decida qué pasará con su carrera si sigue teniendo este comportamiento con sus seguidores.

“La gente es quien da el poder y también es quien lo quita. Yo he estado en las peores aglomeraciones, me han puesto el teléfono en la cara, me han picado, me han pegado y nunca les he respondido con algo así. Yo creo que lo que hizo está tremendamente mal. Además no era un momento en el que tú dijeras que lo estaban empujando. Venía una muchacha junto a él y ya, no creo que fuera para tanto”, dijo Eugenio.

Cabe destacar que a raíz del escándalo han salido a la luz otros videos que muestran al cantante arrojando otros teléfonos dentro de una discoteca y, como consecuencia, sus temas musicales han sufrido bajas de reproducciones en redes sociales.

