Alicia Machado celebró los 15 años de su hija en un moderno lugar de Miami

La presentadora, actriz y exreina de belleza Alicia Machado ha celebrado este fin de semana el cumpleaños número 15 de su hija, Dinorah Valentina.

A través de su cuenta en Instagram se pudo conocer varios detalles de la fiesta que tuvo lugar en CUZ Miami Venue, en Doral, Florida. En las publicaciones, Machado felicita a su pequeña y también agradece a sus familiares y amigos por asistir al evento.

“Llegó el día mi hija amada, la princesa más hermosa, la niña más valiente y noble que nunca he conocido. Eres mi fortaleza, la ilusión de tu padre y toda tu familia. Comienzas a tener tu propia vida y tus propias maneras de lograr lo que te propongas porque eres un ser de luz, brillante y siempre tendrás todo nuestro amor y apoyo para guiarte por el camino de tu felicidad y tu bien”, escribió la exreina de belleza venezolana en Instagram.

Las otras publicaciones sirvieron para presumir la gran fiesta y también para agradecer a los que la ayudaron a organizar todo, en especial al planificador de eventos Kevis Rojas.

Dinorah Valentina vistió un vestido largo de color morado y Machado un vestido corto dorado.

Entre el entretenimiento de la fiesta había una persona vestida de Bad Bunny, quien se encargó de animar la celebración y poner a bailar a todos los asistentes.

Pero el gran protagonismo lo tuvieron las grandes pantallas que ofrece CUZ Miami. Su salón principal tiene capacidad para 120 personas, además está distribuido en área para DJ, almacenamiento, cocina equipada y estacionamiento.

El mismo venue ofrece a los que alquilar sus propios muebles los cuales pueden ser usado según las necesidades de cada evento. Según la página web, tienen 12 sofás color blanco y un sistema de sonido con cuatro parlantes QSC de 2000 watts, un subwoofer QSC de 3,600 watts, micrófonos inalámbricos, mezclador de video, monitores, clickers y otros equipos. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

