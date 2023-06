Apio Quijano confesó cómo perdió su virginidad con la cantante María José

Héctor Apio Quijano, cantante del grupo Kabah y quien actualmente tiene 46 años, confesó que luego de cumplir la mayoría de edad le planteó a su compañera y amiga María José que lo ayudara a perder su virginidad.

“María José y yo éramos súper amigos, inseparables, y cuando cumplí 18 años todavía era virgen. Llegué y le dije a María José ‘si voy a perder mi virginidad con alguien, quiero que sea contigo, porque tengo la confianza de acercarme, de preguntarte, tocarte y explorarte’ y me dijo ‘sí, ¡Vamos a hacerlo!’ Eso nos llevó a hacer pareja. Han de haber sido como seis u ocho meses, fue en el tiempo de ‘La Calle de las Sirenas’, fue muy bonito, la amo a mi Josa”, señaló el también actor y terapeuta durante una charla entablada con sus compañeros del reality show “La Casa de Los Famosos México”.

Cuestionado sobre su verdadera orientación sexual después de que varios medios informativos lo definen como gay, Quijano asegura ser bisexual, pues ha sostenido romances con mujeres y hombres.

“Me gustan los hombres y las mujeres, mis relaciones han sido por igual. No puedo decir que soy 100% gay, porque me gustan las mujeres también, me gustan mucho, me he enamorado mucho de las mujeres”, indicó.

Asimismo, el intérprete fue todavía más allá al mencionar que en el caso de las chicas, le agradan parejas muy femeninas; mientras que, con respecto a los varones, le da lo mismo ya que puede encontrar empatía con un hombre afeminado o bien con uno hasta que asemeje ser rudo.

De unos días a la fecha, Apio Quijano ha sorprendido a sus fans, a sus compañeros del reality show y hasta su propia hermana Federica, esto después de que se encargó de ventilar un episodio de su vida del cual ambos habían prometido no hablar: Tener recluido a su padre en una casa para adultos mayores debido a la esquizofrenia que padece.

“Mi papá fue bien cul&#% pero me hizo un sobreviviente, y ahora veo por él, aunque no quisiera”, señaló el cantante.

Dicha declaración, aunque es fidedigna no les agradó a los hermanos de Apio, pero se pudiera interpretar como parte de la estrategia que emplea para convertirse en uno de los personajes favoritos de “La Casa de Los Famosos México” que lo lleven a ganar los más de $233,000 dólares que otorga el reality show.

También te puede interesar: