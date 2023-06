Tenoch Huerta está envuelto en dos presuntas nuevas acusaciones por violencia sexual

El prestigio conseguido por José Tenoch Huerta Mejía luego de varios años de trabajo en la industria cinematográfica tanto a nivel nacional como internacional podría venirse abajo en los próximos días en caso de que se le compruebe que es un “depredador sexual”, como lo definió hace unos días María Elena Ríos Ortiz y como lo reafirma al presuntamente contar con las denuncias de otras dos mujeres.

La saxofonista oaxaqueña acusó al actor de 42 años de haber abusado de ella, primero de psicológicamente de ella, y después retirándose el preservativo sin su consentimiento durante las ocasiones en que sostuvieron relaciones sexuales, lo cual se le denomina “stealthing”.

Cabe señalar que dicha práctica en México es considerada un delito si la víctima presenta una denuncia legal que pueda ser probada, pues en ese caso la acción podría tipificarse como violencia sexual o incluso como violación.

Al hacerse pública la denuncia de la artista de origen mixteco cobró gran relevancia en redes sociales, pues de entrada fue emitida por una sobreviviente de feminicidio a quien en 2019 le rociaron acido en el rostro, así como en varias partes del cuerpo.

Tenoch, sabes que para mí es difícil hablar de la violencia que me ejerciste:

• Porque tengo un proceso legal por feminicidio en tentativa.

• En México la violencia que ejerces aún no se legisla.

Te aprovechaste.



Entendí que la vergüenza no es para mí sino para el violentador pic.twitter.com/Q2vvfz6AKz — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 16, 2023

Sin embargo, de inmediato Tenoch Huerta se dio a la tarea de negar las denuncias en su contra bajo el argumento de que los actos sexuales llevados a cabo con la chica de 31 años fueron consensuados.

“Aunque de ninguna manera soy perfecto, sé que estas acusaciones son simplemente falsas. Y aunque siempre trabajo para mejorar, debo rebatir las afirmaciones que son tanto equivocadas como ofensivas”, señala parte de un comunicado emitido por el actor.

Ante la naturaleza de la denuncia, el propio actor tuvo que declinar a una película en la cual estaba contemplado para ser protagonista, pues de acuerdo con sus propias palabras trataría de limpiar su reputación.

No obstante, su caso parece complicarse luego de que María Elena Ríos compartió algunas capturas de pantalla de correos electrónicos y conversaciones a través de WhatsApp donde otras dos mujeres acusan al actor de haberles hecho algo similar a lo denunciado por la saxofonista.

“A mí también me pasó, conocí a Tenoch. (…) se vino, y ‘sin que me diera cuenta’ se quitó el condón y me la metió otra vez, obviamente no supe que hacer y tengo conversaciones que prueban que yo no sabía cómo reclamarle por lo sucedido”, seña el testimonio de una de las presuntas víctimas.

De manera similar, otra mujer expresó su malestar en contra del presunto abusador.

“Tenoch se había quitado el condón después de venirse y me la metió pensando que no me daría cuenta porque estaba boca abajo”, indicó.

También te puede interesar: