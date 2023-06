Paty Cantú asegura que siempre se ha sentido parte de la comunidad LGBT+

Ya sea por cuestión de ideología o bien como parte de una estrategia de mercadotecnia para incrementar su número de fans, Patricia Giovanna Cantú Velasco, popularmente conocida como Paty Cantú, aprovechó que este fin de semana en México se conmemoró el Pride 2023 para manifestarle a la comunidad LGBTQ+, a través de redes sociales, el profundo respeto que siente por sus miembros.

“Siempre he creído en el discurso de la inclusión, porque creo que todo mundo debería tener el derecho a ser y expresarse, y porque me parece bellísima la expresión de quiénes son.

Una comunidad que lucha por su libertad y su derecho de ser y amar. Que te recibe con los brazos abiertos y sin etiquetas puestas ni para ponerte. Por todo eso que somos distintos y por todo eso que nos conecta mucho más de lo que se ve”, indicó.

Asimismo, la intérprete originaria de Houston, Texas, todavía fue más lejos al mencionar sentirse parte del movimiento que apoya la diversidad sexual.

“Siempre me he sentido parte de ustedes y a ustedes de mí. También en mi música y en los mensajes que puedo retratar a través de ella. El orgullo se vive, se defiende y se celebra todos los días”, expresó.

Anteriormente, Paty Cantú ya se había autodefinido como queer, una identidad de género y sexual diferente a la heterosexual y cisgénero.

“Cuando tengo invitados o amistades, trato que haya gente de la comunidad porque me siento arropada, porque somos amigos de verdad”, mencionó.

Lo más relevante de los señalamientos de la cantante texana es que trató de poner varios ejemplos de su empatía con la comunidad LGBTQ+ mediante algunas de sus canciones grabadas.

“En ‘Rompo contigo’, uno de los protagonistas es este hombre que no se siente a gusto consigo mismo, porque está siendo quien la sociedad espera que sea hasta que rompe con los estereotipos, con los tabús.

En el video de ‘La mexicana’, invité a un gran amigue, Valentina, que decidió retratarse en este personaje de sí misme que es no binarie, y me parece maravilloso”, concluyó.

