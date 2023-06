Yuri asegura que, por ser cristiana, tiene problemas con un sector de la comunidad LGBTQ+

Luego de que por años Yuridia Valenzuela Canseco fue considerada una de las cantantes consentidas de la comunidad LGBTQ+, al grado de participar en algunos de sus eventos, ciertas bromas realizadas por la cantante veracruzana en sus conciertos no fueron bien recibidas por un sector gay al considerarlas ofensivas.

De esta manera, la intérprete de 59 años comenzó a ser parte de un complot de personas que la señalan en redes sociales por su falta de tolerancia hacia la diversidad sexual.

En respuesta, Yuri platicó con varios medios informativos durante un encuentro sostenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

De acuerdo con la cantante, siempre ha manifestado su respaldo hacia la comunidad LGBTQ+, pero un pequeño grupo de sus miembros tratan de hacer creer lo contrario.

“Algunos (me critican). Hay unas comadres que me adoran y hay otras que no, pero bueno, esto es así. Nunca le vamos a dar gusto a nadie. He dicho una y otra vez que amo a la comunidad. Los quiero mucho, en mis shows ahí los veo… no puedo hacer más. El problema lo tienen ellos, ese pequeño sector o ese pequeño grupito”, indicó.

Acto seguido, la artista con más de cuatro décadas de trayectoria profesional mencionó que la verdadera razón de tratar de hacerla ver mal frente al público deriva del hecho de ser cristiana.

“Creo que es porque soy cristiana y no me enloquezco ni salgo con el chicharrón de fuera. Creo que eso es”, enfatizó.

Asimismo, la costeña les reiteró a todos los miembros de la comunidad LGBTQ+ que Dios quiere por igual a los seres humanos sin importar la preferencia sexual que asuman.

“Nunca he dicho que Dios no los quiere, en lo absoluto… Dios ama también a la comunidad, por supuesto, nada más que tengo mi forma de pensar como cristiana y es respetable. No ando con una bandera ahí en Reforma (diciendo) ‘todos tienen que ser’. Respeto, pero ellos no me respetan mucho en esa área. No importa, los sigo queriendo, los sigo amando”, concluyó.

