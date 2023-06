Ex congresista republicana Liz Cheney: “Donald Trump no puede estar cerca de la Oficina Oval nuevamente”

La ex congresista republicana, Liz Cheney, quien sirvió como representante ante la Cámara de Representantes por el estado de Wyoming, realizó una declaración polémica este lunes: a su juicio, el problema de la política estadounidense es que el electorado está “eligiendo idiotas”, y cuestionó la candidatura del ex presidente republicano Donald Trump. Así lo reseñó el portal de noticias The Hill.

Durante un evento en un centro comunitario y cultural en Nueva York, Cheney aseguró que el país ahora “enfrenta grandes desafíos y problemas importantes”. Posteriormente, agrego que: “Lo que hemos hecho en nuestra política es crear una situación donde estamos eligiendo idiotas“.

De acuerdo con información de The Hill, Cheney ha sido una crítica frontal del ex presidente Donald Trump, e hizo el comentario como reflexión a propósito de una pregunta que le hicieron: de si debería unirse a la ya congregada carrera presidencial por parte de los republicanos.

Asimismo, Cheney aseguró que el ex mandatario republicano “no puede estar cerca de la Oficina Oval de nuevo”.

“Realmente creo, y nunca he creído algo con tanta firmeza como esto, que lo más importante del país es que Donald Trump no esté cerca de la Oficina Oval de nuevo“, aseveró.

Cheney, según reseña The Hill, fue una de las personas que perdió las primarias en contra de una candidata respaldada por Trump (Harriet Hageman), ha reiterado en múltiples ocasiones que no cree que el ex presidente deba ser reelecto.

La ex congresista aseguró que Donald Trump está, en su opìnión, tratando de desmantelar la democracia en Estados Unidos.

“Por la situación en la que estamos, en donde tenemos a un candidato que está tratando de desmantelar nuestra democracia -y no digo esto a la ligera-, debemos pensar cuáles son las alianzas que debemos hacer para derrotarlo, y esas son las alianzas que debemos construir alrededor del partido”, dijo Cheney durante el evento reseñado por The Hill.

De hecho, durante una investigación del asalto al Capitolio, hecho que sucedió el pasado 6 de enero de 2021, Cheney aseguró que Trump “no era apto para ningún cargo”.

