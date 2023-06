Shakira habla de los duros momentos que vivió en medio de la separación de Gerard Piqué: “Mi hogar se desmoronaba”

Shakira ha vivido duros momentos, pero su fortaleza se ha impuesto ante cada uno de ellos y siempre en la compañía de sus seres más queridos. Ahora la colombiana abre su corazón para repasar el torbellino de situaciones que enfrentó el año pasado cuando su separación de Gerard Piqué se hizo pública y su padre sufrió un accidente.

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba”, dice en una entrevista exclusiva para ‘People en Español’ debido a que encabeza la lista de ‘Los 50 más bellos’.

William Mebarak, su padre, había acudido a Barcelona en su rescate en medio de su separación. Estando allí, en la primera comunión de Milan, sufrió una grave caída que generó algunos problemas de salud.

“Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, confiesa la colombiana en esta entrevista.

La recuperación de William Mebarak, de 91 años, ha sido dura y lenta, afirma Shakira mientras resalta las virtudes de su papá. “Es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza… Ha superado un COVID, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo”, agrega la cantante.

En redes sociales hemos visto ese amor tan grande entre padre e hija. En varias publicaciones Shakira ha mostrado parte del proceso de recuperación de su padre, en el que ella participa de manera muy activa.

