A Maribel Guardia le dan con todo por como vive el luto de su hijo fallecido tras una sexy foto en un yate

La actriz Maribel Guardia perdió a su único hijo el pasado mes de abril, desde ese entonces le ha tocado atravesar un fuerte momento por el dolor que ha sentido desde aquella situación, debido a que ella se encontraba presentando una obra de teatro y al salir le dieron una noticia que no esperaba escuchar. La actriz Maribel Guardia acompañada de su hijo Julián Figueroa en el año 2014. / Foto: Mezcalent.

La costarricense el pasado martes compartió una galería de fotos en la red social de la camarita, donde mostró lo especial que es dicha situación para ella mientras está disfrutando con su nieto. Ambos se muestran bastante contentos y con sonrisas en sus rostros, y la actriz lució bastante bien.

Guardia posó con un traje de baño rojo y encima un vestuario que cubría gran parte de su silueta, acompañados de unos lentes de sol que le terminaron dando un toque de glamour al atuendo que decidió lucir en esta oportunidad, al tiempo que van a bordo de un yate.

“Los niños son maestros del amor y la esperanza por un mundo mejor. @josejulianfg y yo les mandamos besos marineros. #look @patriciabcrochet”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

“Si el luto se guarda en el corazón, pero si estás triste no anda de rojomi, pobre opinión”, “A lo mejor las actrices no sienten mucho dolor, blóquenme si les da la gana”, “Cada quien con su vida, pero yo no tendría ganas de andar tomándome fotos así”, “Ojalá que a su nieto le dé toda la atención que a Julián Figueroa le faltó”, “Yo estaría sin ganas de celebrar en el mar y de rojo menos”, “Muy claramente se ve que tiene una idea equivocada de como llevar un luto”, fueron algunas expresiones de los internautas.

Como suele ser costumbre, las opiniones estuvieron un poco divididas, y es que mientras algunos consideraban que no era el momento para celebrar desde un yate, otros consideraron que el dolor de una partida física no solamente se refleja en la tristeza, debido a que el hecho que ella salga, no quiere decir que ya no sienta nada por su hijo.

“El luto se lleva en el corazón, pues pase lo que pase la vida continúa y no se tiene que echar a morir”, “El luto se lleva en el alma, ser fuerte no es fácil, pero se tiene que ser y aceptar los tiempos de Dios”, “Ojalá en sus próximas publicaciones dejemos de darle condolencias y de recordarle todo lo que ha vivido últimamente”, “Me alegra mucho verla así radiante y feliz“, “La felicito y no por las fotos, sé lo mal que se siente perder a un ser querido de forma tan inesperada, perdí a mi mamá”, “Esa sonrisa tuya tan bella que me ilumina la vida”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

