Viuda de Julián Figueroa confiesa que no ha sido capaz de deshacerse de su ropa y de varios artículos personales

A dos meses del fallecimiento de Julián Figueroa, su viuda confiesa que no ha sido capaz de deshacerse de su ropa y de varios artículos personales que fueron sumamente especiales para ambos.

En un encuentro con los medios, Imelda Tuñón reveló que aún le cuesta mucho trabajo asimilar que el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian ya no está y como una manera de continuar con su recuerdo y legado, tiene guardadas muchas de sus pertenencias.

“La recámara en la que Julián falleció sigue intacta y sus cosas también. Yo tengo en mi closet mucha de su ropa y sus cosas están acomodadas exactamente como él las dejó. Así va a seguir esto por un buen rato”, dijo la joven.

Por otro lado, Imelda no pudo evitar conmoverse al señalar que su hijo José Julián está tan consciente de la muerte de su padre que en varias ocasione le ha pedido a ella que se cuide mucho, pues no quiere que le pase algo parecido a lo que ocurrió con Julián.

¿Cómo lo encontró sin vida?

En entrevista telefónica con “De Primera Mano”, la joven detalló que horas antes del lamentable hecho ambos se encontraban viendo televisión, cuando de pronto el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian le comentó que iba a intentar dormir un poco, pero por desgracia ya no despertó.

“Estábamos viendo series y de repente me comentó que se iba a bajar a la sala de videojuegos a hacer una siesta porque llevaba tres días sin dormir”.

“Pasó el tiempo y me empecé a preocupar porque no subía, fui a donde él estaba y lo encontré en la posición en la que siempre dormía, intenté despertarlo y ahí le sentí la pierna muy fría y cuando prendí la luz vi que tenía los labios morados. Le llamé a Marco y él me dijo que revisara si tenía signos vitales, pero ya no había pulso ni respiraba”, recordó Imelda.

