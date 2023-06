Verónica Bastos ya tiene reemplazo en ‘La Mesa Caliente’ tras volverse a ausentar

La cantante Cristina Eustace sorprendió a sus más de 229,000 seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita, debido a que compartió una noticia que contentó a más de uno, y es que el lunes 26 de junio y el pasado martes estuvo como conductora en ‘Hoy Día’. Sin embargo, no fue la única noticia que ofreció porque realizó una particular publicación.

La mexicana aprovechó su cuenta en Instagram para anunciarles a sus fanáticos que hasta el próximo viernes 30 de junio será una de las conductoras de ‘La Mesa Caliente’, programa que transmiten de lunes a viernes en horas de la tarde a través de la pantalla de Telemundo.

“Comayes!!! ¡Me acompañan esta semana de lunes a viernes??? @lamesacaliente Solo por @telemundo a tirar mitote e informarnos juntas!!! ¡Amo verlas activas conmigo!!!!”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada en su perfil.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para manifestar lo alegres que los pone esta noticia, tras saber que por varios días podrán estar disfrutando del talento que tiene, así lo dejará claro al lado de Giselle Blondet, Myrka Dellanos y Aylin Mujica.

Algunos decidieron felicitarla por el bebé que viene en camino y el lunes en el matutino de Telemundo terminaron revelando el sexo de su bebé y se trata de un niño que está esperando con gran emoción.

“Claro que sí muchacha, yo sigo ‘La Mesa Caliente’ y todo Telemundo, y bueno te sigo, aunque a veces estoy ocupada. Feliz de tu embarazo”, “Ay comaye felicidades, yo quería hembra”, “Felicitaciones por tu embarazo y tu hermosa apariencia en ‘La Mesa Caliente’ y ‘Hoy Día’ en Telemundo”, “La Verónica no debe estar”, “Me gustaría que también cantaras”, “Felicidades por tu nuevo bebé”, “Eso comayes, échale ganas sin miedo al éxito”, “Cariño mío, esta vez nos vemos porque nos vemos”, “Estaré apoyándote solamente si la Mujica no está”, “Dios permita que la Mujica no esté”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

¿Dónde está Verónica Bastos?

La presentadora Verónica Bastos nuevamente se vuelve a ausentar del conocido programa y es que a través de las redes sociales anunció que se encuentra tomando unos días de descanso con algunos parientes cercanos, al tiempo que ha mostrado su recorrido por París.

Por ello, Cristina la estará cubriendo mientras la costarricense se encuentra descansando en medio de un problema de salud que se registró cuando estuvo comenzando el mes de junio, hecho por el que también se tuvo que ausentar y parte de la audiencia terminó contenta tras no verla.

Sin embargo, no todo fue negativo porque algunos se sintieron preocupados tras no verla. Por ello, sintió que estaba en la obligación de explicar lo que realmente estaba sucediendo, pues varios fanáticos creyeron que la habían despedido.

“Les cuento que desde hace unos días no me he venido sintiendo bien. Yo digo que me ha dado todo junto… Siento todo. El doctor Alonso me dice que se me bajaron las defensas y el cuerpo dijo ‘para’. Y efectivamente es que no he parado desde el año pasado…. Hubo un día que el cuerpo dijo ‘stop'”, fueron parte de las partes que mencionó en un video compartido.

