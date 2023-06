Verónica Bastos estará ausente de nuevo en ‘La Mesa Caliente’ y revelamos el motivo

La presentadora de televisión Verónica Bastos en las últimas semanas ha sido víctima de comentarios negativos, debido a que muchos rechazan el trabajo que viene realizando en ‘La Mesa Caliente‘, motivo por el cual consideran que en Telemundo deberían sacarla de la nómina.

Hace pocos días estuvo fuera del programa, desde ese momento muchos se alertaron y comenzaron a decir que habría sido despedida porque sus compañeras del espacio no mencionaban nada sobre la repentina ausencia. Por ello, la costarricense se vio en la obligación de aclarar lo que estaba pasando.

“Les cuento que desde hace unos días no me he venido sintiendo bien. Yo digo que me ha dado todo junto… Siento todo. El doctor Alonso me dice que se me bajaron las defensas y el cuerpo dijo ‘para’. Y efectivamente es que no he parado desde el año pasado…. Hubo un día que el cuerpo dijo ‘stop'”, comenzó diciendo en un video compartido en la red social de la camarita.

Sin embargo, esta vez no sería por dificultades en su salud, todo lo contrario, a través de Instagram compartió que se encuentra de vacaciones en su trabajo, hecho que la llevó a tomar sus maletas para irse a París en compañía de sus parientes más cercanos.

“París!!! Por fin llegaron las VACACIONES de las Bastos!!!!”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Los internautas siguen expresando su rechazo por su labor dentro del mencionado espacio. Por ello, algunos han manifestado que aprovecharán de ver el programa mientras Verónica no esté presente en Telemundo, lo que ha generado alegría en varios.

“No me gusta este programa sin Alix y menos con Aylín”, “Qué alegría. Ahora me quedo hasta las 4:00 AM, te felicito Telemundo que la cotorra no está presente”, “A Verónica que se tome unas largas vacaciones sin retorno a Telemundo”, “Qué bueno que no está Verónica“, “Que se quede por allá para siempre Verónica”, “Si quieres te puedes ir Mujica”, “Qué alegría que no está la maleducada de Verónica en el show”, “Como no está Verónica hoy sí lo miro”, “La tóxica de Verónica Bastos no llegó, hoy me disfruto este programa”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

