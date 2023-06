Ana Gabriel pretende enamorar al público europeo con sus canciones

A través de sus redes sociales, la cantante Ana Gabriel les dio conocer a sus seguidores que se encuentra en Europa, donde llevará a cabo varias presentaciones en algunas ciudades importantes.

A sus 67 años, María Guadalupe Araujo Yong, verdadero nombre de Ana Gabriel, intenta conquistar al público del viejo continente mediante su gira denominada “Por amor a ustedes Wold Tour”.

Su primer show de esta nueva aventura musical tuvo lugar en París, Francia, pero el viernes se presenta en Barcelona, España, y el domingo en Milán, Italia, para cerrar el viernes 7 de julio en Londres, Inglaterra.

A pesar de tener gran parte de sus shows con localidades agotadas, la cantante originaria de Guamúchil, Sinaloa, les envió un mensaje a sus fans a no perderse sus conciertos.

“Así es, ya llegué a París y todo #poramoraustedes GRACIAS AMERICALATINA, GRACIAS CENTROAMÉRICA, GRACIAS MEXICO, GRACIAS USA”, indica el texto.

Por extraño que suene, hace unos meses, Ana Gabriel fue señalada por algunas de las personas que asistieron a uno de sus shows en California por la prepotencia que mostró al encarar al público luego de que le reprocharon haber llegado muy tarde a la presentación.

“Yo no debería haberlo hecho porque por muy poquitos, había muchos a los que no debía que haberles faltado el respeto y tenía que pedirles disculpa, pero también tengo que decirles que soy un ser humano, una mujer que no se deja de nada ni de nadie”, declaró en su momento.

Aunque se llegó a especular que la cantante podría estar cerca del retiro, ella misma lo da por descartado, sólo que, a diferencia de años anteriores, limitará la cantidad de presentaciones en su agenda.

Después de más de cuatro décadas de trayectoria artística, Ana Gabriel optó por vivir alejada del ambiente musical y desde su mansión en Miami, Florida, esporádicamente concedía entrevistas, pero su gusto por los escenarios la llevó a organizar una gira, la cual cerrará el siguiente mes en Europa abriendo la interrogante sobre si después vendrá la grabación de un nuevo disco.

