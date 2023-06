“El cantante de los cantantes”: hoy se cumplen 30 años de la partida del gran Héctor Lavoe

Héctor Juan Pérez Martínez nació un 30 de septiembre de 1946, de profesión desarrolló una larga carrera como cantautor y productor musical de salsa. En la industria se le conoció por el nombre artístico de Héctor Lavoe. Este artista, intérprete de temas como “Aguanile” y “El Cantante”, nació en Ponce, Puerto Rico y falleció un día como hoy, 29 de junio de 1993.

Su vida estuvo marcada por la tragedia. En su biografía se reconoce que Lavoe vivió fuertes etapas de depresión, también tuvo problemas por el abuso de las drogas y el sida, que llevó al cantante a un triste final a los 46 años de edad.

En Hollywood, Jennifer López y Marc Anthony expusieron la biografía de éste en la cinta “El Cantante”, en donde Marc le devolvió la vida con su interpretación. La película vio la luz en 2006 y aunque la critica no fue del todo favorecedora, la aceptación pública por los usuarios de Google es, actualmente, del 81 % por ciento.

En la imagen aparece Hector Perez, nieto de Hector Lavoe, durante la premiere de “El Cantante” en New York. / Foto de Evan Agostini/Getty Images.

El nombre que recibió la cinta es sumamente emblemático, porque la canción de Lavoe que lleva el mismo nombre expone el doloroso interior del artista. En dicho tema Héctor se permitió cantar sobre las heridas más profundas de su alma y expuso cantando su pena y dolor.

Tristemente en “El Cantante”, Lavoe nos dice: “Nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante por qué lo mío es cantar, y el público paga para poderme escuchar”. El vacío que éste expone en esta parte de la canción es literalmente desgarrador, aquí nos dice a viva voz lo solo que puede estar un artista de su calibre aún estando rodeado de millones de personas, sabiéndose amado por una parte de sí mismo que no necesariamente expone todo lo que él es.

Pero el mensaje en esta canción también es letal para todos aquellos que viven simplemente de criticar, a todos ellos el salsero les dice: “Son mejor que los de ayer, comparenme criticones; si no me quieren en vida, cuando muera no me lloren. Yo te canto de la vida, olvida tus penas y tus dolores; baila si quieres bailar, canta si quieres cantar, mamá… Hoy te dedico, mis mejores pregones”.

Las generaciones actuales y venideras de esta industria de la música deberían hoy en día ponerle mucha atención a “El Cantante”, ahí el fallecido artista dejó un válido consejo. Cantándole a todos ellos éste les dejó: “Mi saludo a Celia, Rivera, Feliciano… esos son grandes cantores. Ellos cantan de verdad, ellos siempre ponen a gozar a la gente. Escuchen bien su cantar, aprendan de los mejores”.

Héctor le cantó a Ponce, su tierra natal

“Ponce es Ponce”, dice Héctor Lavoe. En su tema el salsero recorre todos los rincones de su pueblo, el cual describe con nombres y alegorías destacando así la importancia de cada lugar que marco su vida y así su historia musical.

“Para ti es mi canto, ciudad señorial llamada por todos, “Perla Sureña””, exclama Lavoe quien nunca dejó de amar a Puerto Rico y a su Ponce, tierra de la que han salido muchos otros grandes de la salsa a quien él mismo reconoce en este tema con nombre y apellido diciendo: “Tito Puente, Papo Lucca, Eddie Palmieri, mi hermano Cheo Feliciano te digo, Pete “El Conde de Ponce” -de ahí- vienen los bravos”.

“Ponce”, su canción, es un tema con el cual le rinde honores a todo y a todos, a la geografía de su tierra, a sus cantantes y a otros como la senadora Fernández a quien le cantó así: “Un ‘saludito’ a quien se debe a Ruth Fernandez, senadora, campeona de las mujeres”.

Su vida sí estuvo marcada por la tragedia de las adicciones y la enfermedad, pero su legado va más allá, mucho más allá. Héctor Lavoe lleva 30 años muerto, pero vive aún y así eternamente en cada letra de sus canciones y en la música que ha inspirado a tantos otros a cantar, a bailar y a gozar.

