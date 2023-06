CPSC advierte de tumbonas para bebés Gorsetle US por peligro de asfixia y caídas

La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EE.UU. (CPSC, por sus siglas en inglés) está advirtiendo a los consumidores que dejen de usar inmediatamente las tumbonas para bebés Gorsetle, porque no cumplen con los estándares de seguridad para productos para dormir para bebés.

De acuerdo con el reporte, el producto no cuenta con un soporte y eso representa un riesgo de asfixia y peligro de caídas para los bebés que los usan.

Además, se indica que las tumbonas no cumplen con los requisitos de marcado, etiquetado y literatura instructiva: “Estas fallas crean un entorno de sueño inseguro para los bebés. La tumbona y su embalaje también carecen de una etiqueta de seguimiento que contenga la información requerida, incluida la fecha de fabricación”, dice la CPSC.

También se enfatiza que Gorsetle US, el vendedor, no está cooperando con la CPSC en el retiro del mercado de este producto y no está ofreciendo una solución a los consumidores.

Esta mercancía se anunció como tumbonas para bebés Gorsetle, asiento de piso portátil para bebés, tumbona ultra suave y transpirable para recién nacidos, regalo esencial para el registro de bebés, ideal para viajes y para dormir boca abajo.

Las tumbonas se vendieron en línea en amazon.com por alrededor de $60 dólares y no cuentan con etiquetado. Incluyen una almohada para la cabeza y se pliegan en un bolso portátil con asa. El producto se ofreció en tres telas estampadas diferentes, incluidas Crown, Jungle Animal y Little Elephant.

La CPSC insta a los consumidores a que dejen de usar las tumbonas de inmediato, y que corten la tela y la almohada inmediatamente para que no la use nadie más, por el peligro que representan.

“Aunque la regla de productos para dormir para bebés se aplica específicamente a los productos fabricados después del 23 de junio de 2022, estas tumbonas no tienen una fecha de fabricación requerida etiquetada en el producto o el empaque y, por lo tanto, CPSC insta a todas las empresas, a que detengan la venta de productos para el sueño infantil que no cumplan con los requisitos, independientemente de la fecha de fabricación”, dice el reporte.

La CPSC recuerda a los consumidores, que:

· Los bebés siempre deben dormir boca arriba. Los bebés que se duermen en una posición inclinada o erguida deben trasladarse a un entorno seguro para dormir.

· El mejor lugar para que duerma un bebé es sobre una superficie plana y firme en una cuna, un moisés o un patio de juegos.

· Use solo una sábana ajustable y nunca agregue mantas, almohadas, protectores de cuna acolchados u otros artículos al entorno donde duerme un bebé.

