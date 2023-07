Carlos Adyan revela cómo comenzó el romance con Carlos Quintanilla, su prometido

La noticia del compromiso de Carlos Adyan y su novio Carlos Quintanilla no fue revelada al momento: el joven presentador de Telemundo decidió mantener la noticia en secreto hasta que asimiló el nuevo paso que, muy feliz, dará en su vida.

“Fue un momento único. Ustedes vieron mis vacaciones en París que fue magnífico, un viaje en Europa maravilloso. Ya había pasado el compromiso, pero, sin embargo, quería tomarme mi tiempo para procesar todo porque obviamente es un cambio muy grande en mi vida, un cambio que estoy listo para dar, un cambio que me tomó muchísimo tiempo pensarlo, pero fue un cambio que me hace sentir pleno”, dijo en una entrevista desde ‘En Casa con Telemundo”, el programa que cada tarde conduce.

Ahora, en una conversación exclusiva con ‘People en español’ él revela los detalles de cómo llegó ahora junto a su pareja hasta el punto del compromiso. Hace tres años la conductora Vanessa Claudio los presentó y allí comenzó esta historia de amor.

Aunque en principio no existió una conexión, tiempo después comenzaron a salir. “Era un amigo más, yo no sabía que era homosexual, nunca crucé esa raya y aparte estaba saliendo de una relación… Pero cuando pasa el tiempo intentamos salir. La primera vez que salimos no funcionó, no era el momento”, cuenta.

En octubre del 2022 él fue quien tomó la decisión de volverlo a intentar. “Al año y medio yo le escribo y le digo: ‘¿Crees en las segundas oportunidades?'”, dice Adyan en la entrevista.

La respuesta fue la manera en la que todo volvió a comenzar. “Y él me dice: ‘No creo en las segundas oportunidades, pero a ti te la voy a dar'”.

Hasta ahora, se desconocen los detalles de lo que será la boda entre Carlos Adyan y Carlos Quintanilla, pero estamos seguros de que veremos mucho de esto a través de las redes sociales y por las pantallas de Telemundo.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio?

El romántico momento se dio mientras recorrían el río Sena en París. Carlos Adyan ya sospechaba que algo estaba pasando, pues Quintanilla estaba nervioso y se demostró cuando en el paseo comenzó a tomar, pues él no suele hacerlo. Otra situación que lo dejó al descubierto fue que en el barco había un fotógrafo que les prestaba especial atención a ellos y no tanto a los demás pasajeros.

“¿Esto es lo que está pasando? y él me dice: ‘Sí, es lo que estás pensando’ y se arrodilló y ahí pasó todo. Empecé a llorar, ¡imagínate!”, revela Carlos Adyan.

Sigue leyendo: