Carlos Adyan disfruta de su viaje por Europa: Francia, Bélgica y Países Bajos ya lo recibieron

Carlos Aydan está de viaje por tierras europeas. El presentador de ‘En Casa con Telemundo’ está compartiendo con sus seguidores de Instagram lo que disfruta por el viejo continente.

La primera parada que compartió presentador fue en París, Francia, en donde asistió a la romántica boda de Bárbara Serrano y de la cual compartió varias imágenes. Desde la capital francesa Adyan mostró varios lugares icónicos, entre ellos una foto frente a la Torre Eiffel junto a su novio Carlos Quintanilla.

“Hoy les digo tomen su tiempo y vivan la vida que es solo una. Y a ti @carlosquintanillas , gracias por enseñarme a ser más seguro, a que me resbale lo negativo, a priorizar lo que realmente importa y a amar sanamente”, dijo como parte de un mensaje sobre su vida privada.

Su siguiente parada fue Brujas, en Bélgica. Desde esta ciudad mostró una serie de fotos en las que hasta se le ve disfrutando de una papas a la francesa y una cerveza.

El presentador contó que el viaje hasta Brujas no estaba en sus planes, pero sin embargo ahí estaba. Llegó a la ciudad tras manejar un auto por dos horas y media. “Es una ciudad hermosa y me sentí en una película. Su gastronomía es increíble, está llena de chocolaterias artesanales, papas fritas y mucha cerveza”, dijo Adyan.

Tras su visita a Bélgica le llegó el turno a Países Bajos: Carlos Adyan ahora disfruta de lo lindo que es Ámsterdam.

En esta ciudad lo vemos navegando sobre un canal a bordo de una linda nave azul y de pie sobre un puente desde el cual se ve todo el caudal.

“Disfrutando de la hermosa ciudad de Ámsterdam. Estoy impresionado con lo bonito de esta ciudad y la historia detrás de ella”, dijo desde ese esplendoroso lugar.

¿Habrá más destinos en el viaje por tierras europeas de Carlos Adyan? Por el momento no lo sabemos, pero de ser así estamos seguros de que lo veremos a través de su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Carlos Adyan (@carlosadyan)

