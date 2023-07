Anna Ferro habla sobre la batalla por los bienes de Fernando del Solar

La viuda del presentador argentino Fernando del Solar, Anna Ferro, ha hablado sobre la batalla que ella y la exesposa del presentador, Ingrid Coronado, han estado enfrentando desde hace un año.

En varias ocasiones Coronado ha hablado sobre la situación de la propiedad en la que Del Solar pasó los últimos días de su vida y que compartió con Ferro. En la última entrevista que dio Coronado dijo que demandará oficialmente a Anna Ferro por apropiarse de su apartamento.

Ahora, Ferro ha dado declaraciones en ‘Sale el Sol’ y dio su opinión sobre toda la situación.

Dijo: “No se ha llegado a un acuerdo, lo están haciendo mis abogados. Ha habido un atraso porque yo tuve un cambio de abogados y se están poniendo al tanto de todo, entonces seguimos en ese camino, ha sido largo, pero también tengo que protegerme, cubrirme también”.

En varias oportunidades Coronado ha dicho que Ferro no quería atender las llamadas ni llegar a un acuerdo sin tener que llegar a tribunales, pero estas declaraciones informan cuál es la razón por la que ella no quiere atender a sus llamados. Quiere estar siempre protegida por abogados para no salir perjudicada.

Coronado asegura que las pertenencias del presentador le pertenecen a los dos hijos que ella tuvo con él; sin embargo estos hijos nunca han tenido ningún contacto con la viuda de su padre.

“No ha habido contacto y yo creo que eso se tiene que tener un gran respeto y es comprensible por todas las cosas que se han suscitado por desgracia. Yo espero que tengamos la luz y la madurez para llevarlo a buen puerto todo de ambas partes, y lo entiendo, porque su única fuente de amor ahorita es su mamá”, declaró.

