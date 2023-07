Hombre de Pensilvania muere ahogado tras intentar rescatar a dos niños que cayeron en un arroyo

Un hombre de 37 años de Pensilvania murió ahogado luego de rescatar a dos niños que trataban de luchar por sus vidas en las aguas de un parque estatal, según informaron las autoridades.

Marvin Alexan Fernández murió ahogado el pasado jueves en horas de la noche, tras desaparecer en el agua luego de salvar a los dos niños en el parque estatal Nockamixon, de acuerdo con la oficina forense del Condado de Bucks.

Fernández notó que los dos niños estaban luchando por sus vidas en Tonickon Creek alrededor de las 5:00 p.m., y se zambulló en las aguas para llevar a los niños a la orilla, pero murió ahogado, reseñó New York Post.

Entretanto, el jefe de bomberos del municipio de Haycock, Harry Grim, precisó que al menos 10 buzos se desplegaron alrededor del arroyo para buscar a Fernández, apuntó WFMZ. Dos horas después, los buzos recuperaron el cuerpo de Fernández.

El trágico suceso se produce en medio de la prohibición por parte del departamento de conservación y recursos naturales de Pensilvania a los nadadores de ingresar a Tohickon Creek.

Asimismo, las personas tienen prohibido nadar en el lago Nockamixon, el cual es el más grande del Condado de Bucks, contando con 1,450 acres.

Grim señaló al medio anteriormente citado que los nadadores a menudo confunden parte de los arroyos y lagos con poca profundidad cuando realmente pueden ser muy profundos y peligrosos a lo largo de la costa.

“Desafortunadamente, las personas no siguen las reglas, y la triste realidad es que no es una pendiente suave y gradual profunda, toman un trago de agua y muere en coma desafortunadamente. No debería suceder, pero sucede“, lamentó Grim. “(El lago Nockamixon) es visibilidad cero en esta época del año. Los buzos a 10 pies no pueden ver sus propias manos frente a su cara”.

Con información de New York Post

