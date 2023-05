Adolescente muere ahogado y otras cinco son rescatadas del agua en playa de Nueva Jersey

Un adolescente de 15 años murió ahogado, mientras que otras cinco personas fueron sacadas del agua en una playa de Nueva Jersey durante el fin de semana del Día de los Caídos, indicaron los informes.

La víctima, cuyo nombre no fue revelado, nadaba el domingo en una sección de Sandy Hook Beach, donde no estaban socorristas de turno poco después de las 4:00 p.m., cuando los transeúntes escucharon a una mujer gritar que no veía a su hijo, informó ABC News.

Tanto transeúntes como socorristas que estaban cercanos al lugar corrieron hacia el mar para sacar al resto de los nadadores, incluido el adolescente de 15 años.

“La gente saltó al agua para agarrar a los nadadores”, dijo el testigo Luis Sánchez al medio. “Y luego faltaba uno que no pudieron conseguir”.

Los hechos ocurrieron en una de varias áreas en el Área Recreativa Nacional Gateway, en el condado de Monmouth, pese a los carteles para advertir a los ciudadanos que los salvavidas no se encontraban en sus labores en esa playa, reseñó New York Post.

“Cuando hace viento, el clima es así, hay marejadas y te puedes ahogar fácilmente”, señaló Sánchez.

Cuatro de los cinco sobrevivientes fueron trasladados al Centro Médico Monmouth, en Long Branch, y al Centro Médico de la Universidad de Jersey Shore, en Neptine, mientras que otro se negó a recibir atención médica, apuntó un informe del Asbury Park Press.

Entretanto, las condiciones de los otros cuatro nadadores no se ha dado a conocer por los momentos, según el medio anteriormente citado.

Sigue leyendo:

– Niña de 16 años muere en ataque de tiburón mientras nadaba con delfines en Australia

– Revelan causa de muerte de niño de 2 años que fue hallado en la mandíbula de un caimán tras el asesinato de su madre en Florida

– Infante en Texas muere ahogado en bañera luego de que adolescente de 14 que se supone lo vigilara se distrajo con computadora